FDSEA : "Journée morte" pour les planteurs de canne

Les planteurs de canne ont répondu à l’appel de la FDSEA (Fédération départementale des Syndicats d’exploitants agricoles), et sont très peu nombreux à livrer leurs cannes à sucre ce mardi.Le syndicat avait appelé à une "journée morte" en soutien à son président, Dominique Gigan, récemment incarcéré."Nous voulons montrer notre soutien à cet homme, ce père de famille, cet agriculteur, ce syndicaliste qui s’est battu la tête haute pour une juste cause".Vendredi 13 septembre, Dominique Gigan était condamné à un an de prison ferme pour menaces et violences aggravées commises le 5 décembre 2017 à la balance de Beaufonds à Saint-Benoît.