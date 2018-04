FDSEA : Après Berguitta, la production de légumes est toujours impactée

Aujourd’hui, la FDSEA tenait une conférence de presse au marché de gros de Saint-Pierre. C’est l’occasion de faire le point sur la situation des maraîchers après le passage de Berguitta en janvier.



On constate que beaucoup de maraîchers durement touchés par les intempéries de ce début d’année, qu’ils soient dans les communes concernées par l’arrêté ou pas n’étaient pas au courant qu’ils pouvaient avoir accès aux aides mises en place par le Département.



En effet, une eveloppe leur est consacrée. Je pense tout particulièrement aux agriculteurs de Cilaos doublement pénalisés dans leurs activités (cylcone + route fermée). Il en va de notre devoir de syndicaliste de diffuser, avec nos modestes moyens, l’information sur la date butoir qui est le 30 avril 2018. Il faut rappeler aux agriculteurs sinitrés que ces aides sont mises à leur disposition et qu’ils ne doivent surtout pas hésiter à les utiliser pour relancer leurs activités durement mises à mal depuis le début de l’année.



On peut déplorer le manque de communication de la Chambre d’Agriculture sur le sujet, alors que les agriculteurs sont dans l’attente de conseils et d’accompagements dans ces moments très difficiles.