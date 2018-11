FDJ, une arnaque déguisée ?

Si j’adhère à l’initiative de Stéphane Bern de mettre en place un jeu, encadré par la Fédération Française des Jeux, pour la préservation de notre patrimoine historique, le Loto du Patrimoine, je condamne ce que je considère comme une arnaque de l’Etat.



Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics a déclaré, je cite "les recettes fiscales du Loto du Patrimoine tomberont directement dans les Caisses de l’Etat".



Recettes fiscales…..une taxe de plus, déguisée!



On compte donc sur le désir des français de protéger leur patrimoine historique et de faire perdurer leur histoire. Donc on joue sur la corde sensible, pour mieux les arnaquer.



Je n’entrerai pas dans le détail de la répartition des ponctions sur un billet à …15 euros! Vous trouverez tout cela sur le net. Mais je constate que sur 15 euros, seuls 1,52 euros vont à la Fondation……No comment!



Autre arnaque :



Je prends deux fois par semaine un ticket de grattage, comme beaucoup.



Il s’agit du "Blackjack". Eh bien j’ai remarqué que sur 10 tickets, en moyenne 8 tickets présentaient une banque à 20 euros! Ce qui vous laisse une très maigre de chance de vous faire rembourser……



Vous avez dit "bizarre"?