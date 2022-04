Communiqué FAZSOI : Onze jeunes signent un contrat de 2 ans en tant que matelots

Par N.P - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 16:48

Le communiqué des FAZSOI :



Ce 11 avril a débuté la formation initiale équipage QMF 2 sur la base navale du port des galets et se poursuivra jusqu’au 25 mai 2022.



11 jeunes ont signé un premier contrat de 2 ans dans la marine à La Réunion, en tant que matelots. Ils vont enchaîner par leur formation de 6 semaines afin de découvrir les fondamentaux de l’apprentissage maritime, militaire et sécurité (les nœuds, les manœuvres, le secourisme, le tir, etc.). A la suite de la formation, ils seront affectés à la base navale de Port des Galets et seront appelés à embarquer sur les cinq bâtiments qui y sont stationnés.

