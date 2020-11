Société FAZSOI: Hommage à nos militaires lors du 11 novembre présidé par le ministre des Outre-Mer

Le mercredi 11 novembre 2020, la traditionnelle commémoration de l’Armistice s’est déroulée au monument aux morts de la ville de Saint-Denis en présence d’autorités civiles de La Réunion et militaires des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 17:37 | Lu 99 fois

A l’occasion de cette commémoration de la Victoire et le Paix, Hommage à tous les "morts pour la France", le général Yves Métayer, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien a salué un piquet d’honneur avant de décorer de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite des personnels des FAZSOI.



Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer également présent à La Réunion pour soutenir les troupes combattant l’incendie survenu au Maïdo, a rendu hommage aux soldats morts pour la France en nommant les 20 militaires français tombés ces douze derniers mois, et lisant le discours de Geneviève Darrieussecq, aux pieds de la colonne de la Victoire.



Un moment fort suivi d’une dépose de gerbe par Ericka Bareigts, maire de la ville de Saint-Denis, Cyrille Melchior, président du Département, Dominique Fournel, vice-président de la Région, Jacques Billant, préfet de La Réunion et par le général Yves Métayer.

La cérémonie s’est achevée par la sonnerie "Aux Morts", suivie d’une minute de silence et d’un refrain de la Marseillaise.



Les 1 700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre "océan Indien" pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.





























