FAZSOI : Entraînement mutuel paille-en-queue 23.1 aux abords des côtes réunionnaises

L’exercice PAILLE-EN-QUEUE 23.1 a réuni les forces navales des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), pour quatre jours d’entraînement mutuel au large des côtes réunionnaises



Pour le patrouilleur Le Malin, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Champlain, les frégates de surveillance Floréal et Nivôse l’exercice a débuté par une séquence rythmée d’appareillages successifs minutieusement orchestrés par le service portuaire de la base navale de Port-des-Galets.



Dès la sortie des passes, les équipages étaient parés au combat, pour un exercice de lutte asymétrique. Le ton était ainsi donné pour le reste de la semaine, au cours de laquelle se sont succédés divers exercices destinés à entretenir le savoir-faire des équipages : évolutions tactiques, manœuvres de ravitaillement à la mer, de remorquage, et de mise en œuvre de l’aviation de jour comme de nuit avec le Panther de la 36F, exercices de communication entre unités ou entraînement au tir d’artillerie. L’exercice aura aussi vu interagir la Marine avec des unités de la Gendarmerie et du 2e RPIMA.



Un exercice intense de lutte antinavire autour de l’île a permis de confronter les équipages des frégates de surveillance à l’art complexe de la contestation et de l’affrontement naval. Cet exercice a forcé à la réflexion, à la remise en question permanente. L’affrontement rapide et décisif a amené les unités à un engagement brutal simultané disputé à coup de tirs simulés pour clore une chasse mutuelle ayant révélée l’audace et la ruse des unités impliquées.



Cet exercice a permis une rare concentration d’efforts dans une zone réduite afin de travailler sur un spectre d’entraînement plus élevé et de maintenir les compétences opérationnelles des équipages. Après ces 3 jours d’entraînement, le Floréal et le Nivôse ont pu rejoindre leurs activités opérationnelles parés pour répondre aux missions confiées tandis que le patrouilleur Le Malin et le Champlain ont rallié le port.



(Photo : Marine nationale de La Réunion)