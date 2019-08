Serena Talk Show

[FACECAM] Alan Prizé, le tatoueur au grand cœur

Découvrez Alan PRIZÉ ! Vous le connaissez sûrement sous le nom de Alan Tattoo. Il donne vie à vos dessins, à votre imagination, et marque votre peau à jamais. À travers son expérience, découvrez le monde des tatoueurs, métier qui existe depuis la nuit des temps, de plus en plus en vogue et qui pourtant, ne trouve pas encore pleinement sa légitimité dans le monde de l’emploi.

