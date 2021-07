A la Une . Extravagance: l'incroyable prêche dominical de Marcel Kouamenan

Il connaît la terre entière, le pasteur africain Marcel Kouaneman qui a occupé une grande partie de la célébration de ce dimanche au sein d'Extravagance en l'absence de son leader mis en examen pour abus de faiblesse. Des faits également reprochés en 2009 au pasteur qui officiait alors en Guadeloupe. Avant que l'affaire ne soit classée sans suite. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 07:23









"J'ai commencé à prêcher, j'avais 9 ans, indique Marcel Kouamenan, natif de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, au Canada, en France et à Abidjan".

"Je suis ici pour aider La Réunion à aller en avant", déclare-t-il en préambule de son prêche sous les applaudissements des fidèles présents dans les locaux du mouvement religieux à St-Pierre.



Marcel Kouamenan aurait baptisé en octobre dernier puis, marié très récemment un grand patron de la grande distribution de La Réunion, raison de sa visite dans le département comme il l'évoque dans son intervention.



Emmener Cilaos très loin



"Mes équipes arrivent demain pour rencontrer les autorités et les entrepreneurs de l'île. C'est notre boulot", raconte l'homme qui affirme faire "du développement économique dans les quatre continents" en tutoyant "les plus grands" avec des bureaux à Pékin, Bruxelles, Genève, Paris, Macao, Washington "et jusqu'en Californie où on nous a donné les clés de la ville pour en faire une ville d'avenir".



Il fait sans doute allusion au réseau des chambres des experts européens du développement économique dont il est le président.

Le RCEEDE a pour objectif de mener des actions sociales en faveur de populations défavorisées à travers le monde en général et en Côte d’Ivoire en particulier avec un siège à Bruxelles "au Royaume Unis" , (sic), peut-on lire sur un site d'actualité ivoirienne.



Le pasteur annonce trois jours de travail avec Cilaos à la demande du maire pour emmener la commune "très loin" sur tous les plans, route, tourisme, éducation. "Il faut qu'en France, il y ait des modèles", explique le quadragénaire.



Poursuivi pour abus de faiblesse



Une autre mission lui aurait été confiée par les Nations Unies afin de devenir le médiateur de la paix et de l'antiterrorisme international "pour éviter que les gens "soient terrorisés", "calmer les pays en instabilité" avec une équipe de conseillers dont un ancien général et le plus grand patron du GIGN. L'évangéliste prendrait selon ses dires 140 fois l'avion chaque année pour aller dispenser sa parole.



Marcel Kouamenan est également le fondateur de l'AME, l'église "Assemblée du Ministère de l’Evangile", fondée en 1992 et le président de la Fedame, la Fédération des assemblées du ministère de l'évangile. Elle dispense une formation à "l'International Academy des ministères bibliques" qui a pour objectif "de transformer, par la puissance du Saint Esprit, un simple membre d’Eglise en un disciple investi de l’autorité de Dieu, un simple fidèle en un puissant témoin de la résurrection de Jésus Christ, et une personne ordinaire en un serviteur accompli pour vivre "l’extraordinaire »".



L'apôtre qui se réclame d'avoir accompli de nombreux miracles lors de ses campagnes d’évangélisation à travers le monde a été inquiété par la justice guadeloupéenne en 2009. Mis en examen pour abus de faiblesse suite à la plainte d'une victime ensuite mystérieusement décédée, il avait été placé en détention provisoire avant que l'enquête ne se termine par un non-lieu.









