Extravagance : Le contrôle judiciaire du mouvement religieux maintenu

Le 8 juillet dernier, à l'issue de sa garde à vue , Bruno Picard et le mouvement religieux Extravagance étaient mis en examen et placés sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution : respectivement 30.000 et 60.000 euros.Dans la foulée, la procureure de la République de Saint-Pierre, Caroline Calbo, confirmait l'ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du pasteur et de la personne morale - l'église protestante évangélique Extravagance, dont Bruno Picard est le représentant légal - pour abus de faiblesse commis sur huit victimes. Des faits présumés passibles d'une peine de 5 ans d’emprisonnement.Fin septembre dernier, le mouvement religieux, par la voix de son avocat Me Alain Rapady, saisissait les magistrats de la chambre de l'instruction afin de faire annuler le contrôle judiciaire imposé à l'église ainsi que le versement de la caution. Ces derniers ont rendu ce vendredi matin leur décision. Le contrôle judiciaire d'Extravagance et ses dispositions sont maintenus..Une requête en nullité de l'acte d'instruction a également été déposée début septembre pour non respect des dispositions du code de procédure pour la poursuite d'une personne morale. Les juges de l'instruction se sont également penchés sur la question et rendront leur décision le 26 novembre prochain.Les avocats de Bruno Picard indiquent par ailleurs ne pas avoir fait appel concernant le contrôle judiciaire et le versement de la caution de leur client. Mais il leur reste encore quelques mois pour le faire.