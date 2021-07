La grande Une Extravagance: Bruno Picard mis en examen pour abus de faiblesse

Après 24 heures de garde à vue, Bruno Picard, le prophète du mouvement religieux Extravagance à St-Pierre, a été déféré devant la justice du sud et présenté à un juge d'instruction.

Sa mise en examen pour abus de faiblesse vient de lui être signifiée ainsi que son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter La Réunion. Par Annaëlle Quertier - Isabelle Serre - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 16:51





Le pasteur de l'église évangélique protestante Extravagance vient d'être mis en examen pour abus de faiblesse.



Le juge d'instruction désormais en charge du dossier a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire de La Réunion pendant la durée de l'information judiciaire.



Les méthodes d'Extravagance sont elles sectaires?



Bruno Picard est soupçonné d'exercer une forme de pression sur ses fidèles afin qu'ils multiplient leurs dons au sein de l'église mais également aux pasteurs de leur choix. Ces derniers prêchent la théorie de la prospérité selon laquelle les croyants doivent donner leur temps et leur argent à l'église et à celui qui prophétise. Leurs dons leur permettraient de se faire une place de choix au paradis et d'échapper aux malédictions.



Le pasteur à la tête d'Extravagance Réunion - mais exerçant également dans l'hexagone, voire à l'étranger - est décrit par de nombreux fidèles qui ont passé du temps au sein du mouvement religieux comme quelqu'un usant de ses talents de persuasion pour leur imposer d'être entièrement à son service ainsi qu'à celui de l'église.



Des plaintes d'ancien fidèles



Un générateur donateur nous avait confié avoir donné près d'1 million d'euros à l'église et fait de multiples dons à la famille Picard par amitié et dévotion. Mais lorsque le chef d'entreprise avait commencé à rencontrer des difficultés économiques, Bruno Picard l'aurait évincé de son entourage proche.



Plusieurs plaintes ont été déposées par d'anciens fidèles à la suite de celle de Rudy Thazard qui a révélé les méthodes d'Extravagance.

D'autres auraient depuis vaincu leur déception et leur sentiment de honte pour se poser en victime du système savamment orchestré par Bruno Picard.



Mardi, la procureure de la République de St-Pierre, Caroline Calbo ouvrait une enquête pour abus de faiblesse à l'encontre du Tamponnais qu'elle confiait aux gendarmes de la section de recherches.



Plusieurs investigations ont été menées par les militaires qui ont notamment perquisitionné les locaux d'Extravagance ainsi que le domicile de Bruno Picard.



Selon les premiers éléments, l'étude des documents, images vidéos qu'ils ont saisis pourraient avoir confirmé certains de leurs soupçons.



Extravagance est -elle une secte? Ses nombreuses émanations sont-elles légales? Tout comme le train de vie de Bruno Picard qui interroge?



Des questions auxquelles l'enquête devra répondre dans les prochains mois.



La procureure de la République, Caroline Calbo, a confirmé l'ouverture "d’une information judiciaire à l’encontre de Bruno PICARD, et de la personne morale : L'église protestante évangélique Extravagance, dont Bruno PICARD est le représentant légal, pour abus de faiblesse, commis sur 8 victimes, par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités (5 ans d’emprisonnement encourus).



Bruno Picard comme la personne morale sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Réunion, interdiction d’activité professionnelle (administrer, diriger l’association et réaliser des prêches) et obligation de versement d’un cautionnement."





Sur le sujet

Une enquête ouverte contre Bruno Picard pour abus de faiblesse

Soupçons d'abus de faiblesse: la réponse du mouvement d'Extravagance

Les prophéties extravagantes de Bruno Picard

Rififi au sein de l'église protestante

Attaqué, Bruno Picard suspend ses activités

Les méthodes de l'église Extravagance

Vidéo: Le témoignage de Rudy Thazard

Un ex-fidèle d'Extravagance: j'ai du donner un million d'euros

Les locaux d'Extravagance perquisitionnés

Bruno Picard placé en garde à vue





Après avoir passé 24 heures dans les locaux de la brigade financière à St-Denis, Bruno Picard a été conduit par les gendarmes de la section de recherches au tribunal judiciaire de St-Pierre, vers 15 heures ce jeudi.Le pasteur de l'église évangélique protestante Extravagance vient d'être mis en examen pour abus de faiblesse.Le juge d'instruction désormais en charge du dossier a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire de La Réunion pendant la durée de l'information judiciaire.Bruno Picard est soupçonné d'exercer une forme de pression sur ses fidèles afin qu'ils multiplient leurs dons au sein de l'église mais également aux pasteurs de leur choix. Ces derniers prêchent la théorie de la prospérité selon laquelle les croyants doivent donner leur temps et leur argent à l'église et à celui qui prophétise. Leurs dons leur permettraient de se faire une place de choix au paradis et d'échapper aux malédictions.Le pasteur à la tête d'Extravagance Réunion - mais exerçant également dans l'hexagone, voire à l'étranger - est décrit par de nombreux fidèles qui ont passé du temps au sein du mouvement religieux comme quelqu'un usant de ses talents de persuasion pour leur imposer d'être entièrement à son service ainsi qu'à celui de l'église.Un générateur donateur nous avait confié avoir donné près d'1 million d'euros à l'église et fait de multiples dons à la famille Picard par amitié et dévotion. Mais lorsque le chef d'entreprise avait commencé à rencontrer des difficultés économiques, Bruno Picard l'aurait évincé de son entourage proche.Plusieurs plaintes ont été déposées par d'anciens fidèles à la suite de celle de Rudy Thazard qui a révélé les méthodes d'Extravagance.D'autres auraient depuis vaincu leur déception et leur sentiment de honte pour se poser en victime du système savamment orchestré par Bruno Picard.Mardi, la procureure de la République de St-Pierre, Caroline Calbo ouvrait une enquête pour abus de faiblesse à l'encontre du Tamponnais qu'elle confiait aux gendarmes de la section de recherches.Plusieurs investigations ont été menées par les militaires qui ont notamment perquisitionné les locaux d'Extravagance ainsi que le domicile de Bruno Picard.Selon les premiers éléments, l'étude des documents, images vidéos qu'ils ont saisis pourraient avoir confirmé certains de leurs soupçons.Extravagance est -elle une secte? Ses nombreuses émanations sont-elles légales? Tout comme le train de vie de Bruno Picard qui interroge?Des questions auxquelles l'enquête devra répondre dans les prochains mois.La procureure de la République, Caroline Calbo, a confirmé l'ouverture "d’une information judiciaire à l’encontre de Bruno PICARD, et de la personne morale : L'église protestante évangélique Extravagance, dont Bruno PICARD est le représentant légal, pour abus de faiblesse, commis surdes personnes participant à ces activités (5 ans d’emprisonnement encourus).Bruno Picard comme la personne morale sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Réunion,."