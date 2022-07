La grande Une Extorsions et abus de confiance : Willy Incana est placé en détention provisoire

Soupçonné de racket dans différents commerces de l'île et de l'utilisation des fonds de l'association qu'il préside (Kritik fé avancé) à des fins personnelles, le Portois a été déféré ce mercredi au parquet de Saint-Denis. Mis en examen pour extorsion de fonds et abus de confiance, il a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction désormais en charge des investigations. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 19:16





Suite à une plainte d'un gérant de station-service, de forts soupçons de racket ont en effet plané sur le président de KFA. Accompagné d'un autre Portois connu pour des faits similaires et récemment condamné à une lourde peine, Willy Incana aurait pris l'habitude, depuis de longs mois, d'empocher des sommes versées sous la pression et la menace par différents commerçants de l'île et, notamment de gérants de stations-service. Parmi eux, une victime présumée aurait subi un préjudice évalué à 19.863 euros.



Le montant des extorsions sur le compte de l'association



C'est en observant ce petit manège que les enquêteurs de la brigade financière ont observé des mouvements financiers étranges sur le compte de KFA. Selon nos informations, l'association disposerait d'une trésorerie très importante. Des sommes en cash seraient retirées fréquemment et notamment après la récupération du montant des extorsions fraichement déposé. Willy Incana est également soupçonné d'utiliser les fonds de KFA pour un usage personnel.



Face à ces faits, le mis en cause a reconnu s'accorder "certaines largesses". Après avoir perquisitionné son domicile ainsi que les locaux de l'association, plusieurs membres de KFA ont été auditionnés ce mardi, certains ayant un titre sans en occuper la fonction, comme par exemple le trésorier.

Des missions de sécurité passées au peigne fin



Certaines missions effectuées par KFA dans le domaine de la sécurité passent sous la loupe des enquêteurs. Certaines actions de médiation sociale s'apparenteraient à des contrats plutôt réservés à des agences de sécurité ayant un agrément et des qualifications que KFA ne possède pas.



Au moment d'argumenter en faveur de sa mise sous contrôle judiciaire pour éviter de la préventive, Willy Incana a logiquement dit au juge des libertés qu’il "souhaitait rester libre sinon il va tout perdre : sa stabilité et sa famille."



Le parquet a rappelé le statut du mis en examen qui est agent des routes pour la Région. A ce titre, il dispose d’un "salaire confortable", a indiqué la représentante du parquet. Celle-ci parle d’"un voyou ancré dans la délinquance" pour lequel une incarcération provisoire est souhaitable afin notamment de "laisser les langues se délier" car "le laisser en liberté lui laisserait un sentiment d’impunité", conclut le parquet.



