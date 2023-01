La grande Une Extorsion sous la menace : Une bande de 4 mineurs mise hors d'état de nuire

INFORMATION ZINFOS 974. Le 4 janvier 2023, la Communauté de Brigade de Saint-Benoît (CoB) est saisie d’une affaire d’extorsion sous la menace d’une arme. Sept individus cagoulés auraient obligé deux personnes à leur remettre deux téléphones portables, une carte bancaire et des documents d’identité en les menaçant d'un sabre. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 10:36

Sur ces faits, les enquêteurs se rendent compte, par recoupement d'informations, qu'une seconde affaire de même type, en date du 9 novembre 2022, est imputée à la même équipe. De minutieuses investigations permettent alors de cibler un véhicule ainsi que deux individus habitant dans la commune de Saint-André.



Placé sous surveillance, le véhicule ciblé est repéré le 12 janvier dernier aux alentours de minuit. Les militaires l'interpellent vers 1 heure du matin en flagrant délit avec à son bord quatre mineurs dont le plus jeune est âgé de 16 ans. Malgré un refus d'obtempérer, ils sont placés en garde à vue.



Ils avaient l'intention de passer à l'acte



Les quatre mis en cause, tous connus de la justice pour des faits de violences, reconnaissent leur participation aux affaires qui leur sont reprochées. Ils indiquent qu’ils étaient à la recherche d'une proie avant d'être interpellés par les gendarmes.



Selon nos informations, les malfaiteurs avaient l’intention de passer à l’acte. Il leur est reproché des faits d'extorsion, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer et défaut de permis. Des faits qu'ils auraient reconnus. L'enquête en cours se poursuit.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur