Extinction Rebellion participera la Marche citoyenne du 14 juillet

La branche réunionnaise du mouvement social écologiste international annonce répondre favorablement à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme pour la Marche Citoyenne de ce mardi 14 juillet. Extinction Rebellion appelle ses adhérents et l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à se joindre à cette manifestation pour montrer sa volonté de voir respecter les 146 mesures mesures préconisées par la Convention citoyenne. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 12 Juillet 2020 à 10:21 | Lu 209 fois





Le communiqué d’Extinction Rebellion Réunion :



Appel à une Marche Citoyenne le 14 juillet

Le 14 juillet et le 20 décembre sont deux dates célébrées officiellement à la Réunion. Elles font référence à deux évènements de notre histoire qui ont un lien étroit et que beaucoup ignorent. Car le sens de ces anniversaires s’est perdu au fil du temps. Il n’est pas inutile de le rappeler.



On a oublié aujourd’hui le sort qui était celui des Français et des esclaves d’avant 1789. En abolissant les privilèges et la hiérarchie des Ordres qui régnaient sous l’Ancien Régime, la Révolution créa le citoyen libre et égal en droit. Par voie de conséquence, elle mit fin dans la foulée à l’esclavage dans les colonies. Il sera rétabli malheureusement par Napoléon sous le Premier Empire. Il faudra attendre la 2e République en 1848 pour qu’il soit aboli définitivement au nom de la liberté et de l’égalité.



L’œuvre est-elle aujourd’hui pour autant achevée ? A-t-il suffi de décréter la Liberté et l’Égalité pour qu’elles entrent dans la réalité ? Ne reste-t-il plus des privilèges à abolir, des droits à conquérir, des égoïsmes à combattre ? Ici comme en Métropole, nous savons bien qu’il subsiste, hélas, dans notre démocratie à parfaire, de profondes injustices dont certaines héritées du passé.



C’est aux citoyennes et aux citoyens qu’il appartient de parachever le chantier ouvert par nos ancêtres. Ils nous ont légué pour ce faire trois valeurs fondamentales précieuses qui sont à l’œuvre depuis les origines de l’humanité. C’est grâce à elles que se sont accomplies les grandes conquêtes sociales. Elles constituent notre patrimoine commun et aussi le gage de la dignité humaine partout sur la planète.



Qui peut prétendre, en effet, que la dignité est compatible avec l’absence de Liberté ? Ceux qui en ont été privés dans le passé le savaient bien qui se sont battus sans relâche jusqu’à la victoire finale. La liberté n’est cependant pas un acquis définitif ! Nous sentons bien que, sous d’autres formes, elle est menacée, tantôt par des mesures politiques, tantôt par des innovations technologiques.



Mais, quelle que soit son importance, la Liberté, seule, peut être dangereuse lorsqu’elle fournit aux puissants prétextes pour exploiter leurs semblables. Elle doit être limitée par l’Égalité. Qui reste d’ailleurs un combat d’actualité. N’est-ce pas sur ce principe que se fonde entre autres aujourd’hui la lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs engagements au plan politique et professionnel ?



Cependant, l’Égalité à son tour ne suffit pas ! Sans la Fraternité, cette empathie qui conduit à considérer l’autre comme un autre soi-même et qui justifie la solidarité, il ne pourrait y avoir union des volontés pour une action collective efficace. C’est elle qui fait primer l’intérêt général sur les égoïsmes ! C’est elle qui permet de faire société ! Elle est indissociable de la Liberté et de l’Égalité.



La convention citoyenne, née à la suite du mouvement des Gilets Jaunes, des manifestations syndicales et des actions d’associations diverses à but non lucratif, illustre bien la nécessité, pour améliorer notre démocratie laïque, de faire vivre les valeurs fécondes contenues dans notre devise républicaine.



Extinction Rebellion annonce sa participation à la Marche Citoyenne organisée par la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) mardi 14 juillet. En mobilisant ses adhérents, le mouvement social et écologiste compte afficher sa volonté de voir respecter les 146 mesures préconisées par la Convention citoyenne que le Président de la République s'est engagé à mettre en oeuvre rapidement.





