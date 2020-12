Extinction Rébellion met en exergue la dangerosité des routes pour les cyclistes

Le communiqué d'Extinction Rébellion



Le vélo fantôme* a repris la route...



Après avoir dénoncé la dangerosité de la pratique du vélo, en octobre dernier lors d'une action d'Extinction Rebellion sur la N2 en direction de Grande Anse, le vélo fantôme vient cette fois pointer du doigt certains endroits à risques pour les cyclistes dans le Sud.





Il est passé à St Pierre au 131 Ligne Paradis, lieu fortement accidentogène (2 accidents graves indiqués à la Région Réunion, sans réponse des services concernés), lieu où sont signalés de nombreux actes d'incivilités à destination des cyclistes. Encore une fois, on relève une bande d'arrêt d'urgence tracée sur la chaussée à la place d'une piste cyclable, cette BAU sert de parking aux voitures à l'arrêt devant l'étalage d'un primeur.





A St Louis, le verrou cyclable que constitue le pont de la Rivière St Etienne a failli sauter grâce à la magnifique piste cyclable sécurisée qui passe sous le pont. Malheureusement cette dernière aboutit sur une aberration : la piste cyclable s'arrête net à la sortie du pont (sens St Pierre/ Saint Louis), obligeant les cyclistes à traverser dans un premier temps le flux de voitures qui sort de St Louis, puis, plus dangereux encore, s'insérer parmi des véhicules lancés à grande vitesse quand ils sortent de la 4 voies.





Nicolas pose avec le vélo fantôme sur le lieu de son accident en 2020. Courageux lycéen vélotafeur il s'est fait couper la route et renverser (heureusement il avait son casque ce qui l'a sauvé aux dires des pompiers) par une voiture à hauteur du parking de Terre Rouge, depuis il ne veut plus prendre cette route pour aller au lycée. Ce tronçon de 600 m, entre le CHU Terre Sainte et Grand Bois a été signalé comme point noir cyclable d'action d'urgence auprès des services voirie de la mairie de Saint Pierre.





Le vélo fantôme a enfin été photographié sur l'unique et dangereuse piste cyclable du front de mer de St Pierre ou les dangers s'accumulent : voitures stationnées impunément, portières qui s'ouvrent sur le passage des vélos ou voitures qui doivent franchir la piste cyclable pour accéder aux véritables places de parking côté mer. Les automobilistes n'accepteraient pas qu'on supprime une des deux voies de circulation automobile sur ce front de mer. C'est pourtant ce qui est arrivé aux cyclistes qui ont vu disparaître, depuis plusieurs années, la piste cyclable coté montagne entre le pont de la rivière d'Abord et le rond-point de la sirène.



Afin de dénoncer ces aménagements cyclables fait dans l'irrespect le plus total et surtout en toute illégalité par des élus peu sensibilisés, les cyclotoyens sont invités à manifester en nombre lors de la 3è vélorution de l'Île, le 19 décembre à Saint Paul avec un départ du parking Cimendef à 13h.



Nous rappellerons par cette action, que développer massivement la possibilité de faire du vélo sur l'île est à la fois un moyen efficace de lutter contre le réchauffement climatique mais aussi une magnifique possibilité de redonner du pouvoir d'achat aux réunionnais. Une voiture neuve coûtant en moyenne 8000 €/an à son propriétaire alors qu'1 vélo ne coûte que 150€/an.



Il est temps d'arrêter de tergiverser sur le développement des infrastructures vélo, place à l'action et aux investissements publics !



* Le phénomène « ghost bike » (vélo fantôme) est parti de Saint-Louis, dans le Missouri, en 2003. Ces vélos sont souvent installés par des associations de cyclistes bénévoles.