A la Une .. Extinction Rebellion invite à une opération de nettoyage pour interpeller et sensibiliser

Une opération "Saint-Leu Ville propre" est organisée ce dimanche pour interpeller les pouvoirs publics et sensibiliser la population. Une action soutenue par le collectif Extinction Rebellion. Par N.P - Publié le Samedi 30 Janvier 2021 à 14:50 | Lu 109 fois





"La Réunion n'a pas besoin d'un incinérateur d'ILEVA, elle a besoin d'une courageuse et ambitieuse politique de réduction des déchets à la source, c'est à dire dès l'importation. On ne peut pas continuer à accepter que des produits suremballés et à l'obsolescence programmée soient importés sur l'île car tout finit soit enfoui, soit brulé, soit réexporté, soit à l'océan", ajoutent les militants. "Il est temps d'investir massivement dans le développement d'une véritable économie circulaire qui serait créatrice de milliers d'emplois sur un territoire ou plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans sont en recherche d'emploi".



La population est invitée à rejoindre le mouvement pour "montrer que les Réunionnaises et Réunionnais n'acceptent plus de voir leur environnement se dégrader". Le rendez-vous est donné à 8h00 sur la place de la mairie. Les participants sont invités à ramener des sacs poubelles, des gants, de l'eau et de quoi se protéger du soleil. Un Les militants d'Extinction Rebellion Réunion annoncent qu'une opération de nettoyage de Saint-Leu se déroulera ce dimanche matin. "L'objectif est de nettoyer la ville de tous ses déchets, rues, plages et ravines, et de tout ramener sur la place de la mairie où ils seront triés et exposés à la vue de tous afin que toute la population puisse se rendre compte de l'état de nos villes sur La Réunion, mais aussi et surtout, pour envoyer un message clair aux élu.e.s réunionnais qui se lancent dans la bataille des élections départementales et régionales", explique le collectif."La Réunion n'a pas besoin d'un incinérateur d'ILEVA, elle a besoin d'une courageuse et ambitieuse politique de réduction des déchets à la source, c'est à dire dès l'importation. On ne peut pas continuer à accepter que des produits suremballés et à l'obsolescence programmée soient importés sur l'île car tout finit soit enfoui, soit brulé, soit réexporté, soit à l'océan", ajoutent les militants. "Il est temps d'investir massivement dans le développement d'une véritable économie circulaire qui serait créatrice de milliers d'emplois sur un territoire ou plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans sont en recherche d'emploi".La population est invitée à rejoindre le mouvement pour "montrer que les Réunionnaises et Réunionnais n'acceptent plus de voir leur environnement se dégrader". Le rendez-vous est donné à 8h00 sur la place de la mairie. Les participants sont invités à ramener des sacs poubelles, des gants, de l'eau et de quoi se protéger du soleil.Un événement Facebook a été créé pour l'organisation de l'opération. "Si l'action est un succès elle sera ensuite reproduite dans d'autres communes", annonce le collectif.