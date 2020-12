Société Extinction Rebellion appelle à une "action citoyenne de masse" le 19 décembre prochain à St-Paul

Les militants d'Extinction Rebellion organisent ce samedi une nouvelle action de communication sur Savanna pour informer la population du lancement de la première "action citoyenne de masse" organisée le samedi 19 décembre à Saint-Paul. Plusieurs panneaux publicitaires géants ont ainsi été ciblés. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 09:04 | Lu 224 fois

En mars le Président de la République a annoncé que la Société devait être transformée en profondeur, que le "monde d'après" serait différent du "monde d'avant". Huit mois plus tard on se rend compte que le monde d'après est finalement pire que le monde d'avant.



Répression policière, pluie d'amendes arbitraires, attaque en règle de nos libertés fondamentales, de la liberté d'expression et de la presse, augmentation effrayante du nombre de pauvres dans le pays, destruction du tissu économique local au profit des multinationales qui s'enrichissent comme jamais.



Le gouvernement n'a pas pris la mesure du signal envoyé par l'épidémie. Ce virus est apparu parce que les activités humaines qui détruisent tous les habitats naturels de la planète nous mettent en contact avec des espèces animales que nous avons chassées. Il a pu se répandre car le gouvernement ne l'a pas pris au sérieux.



Il est temps de revoir notre rapport à la nature, nous ne pouvons pas continuer à détruire un environnement vital à notre survie. La communauté scientifique est unanime, sans changement radical de notre société nous filons directement vers une planète à +5 voir +7 °C d'ici la fin du siècle. C'est à dire vers une planète invivable pour la plupart de l'humanité et des catastrophes en chaine qui ont déjà débuté.



Nous disons STOP et lançons la 1ere action citoyenne de MASSE sur Saint Paul le samedi 19 décembre afin de montrer à la classe politique que nous n'acceptons pas le monde mortifère qu'ils nous construisent. Nous n'acceptons pas que vous détruisiez notre avenir et celui des générations futures.



Nous lançons donc LE JOUR D'APRÈS et appelons tous les réunionnais et réunionnaises à nous rejoindre autour de 4 actions citoyennes pacifiques :

• 1 vélorution pour mettre un arrêt à cette politique du tout automobile sur l'île qui ne règle aucun problème de transport, qui pollue nos bronches et gaspille l'argent public des Réunionnais avec un départ à 13h du Cimendef

• 1 action de plantation dans les espaces publics de la ville afin de revégétaliser notre environnement trop bétonné. Il est temps de replanter des espèces végétales qui apportent fraicheur, fruits et légumes pour toutes et tous comme le faisaient nos anciens.

• 1 action de nettoyage des déchets de toute la ville car nous n'en pouvons plus de vivre dans un océan de déchets et car nous nous opposons au projet d'incinérateur d'ILEVA ! Nous méritons mieux qu'une usine à brûler des déchets qui va venir polluer notre air.

• 1 action ANTI PUB car nous n'acceptons plus que des multinationales importatrices nous disent en permanence quoi acheter au détriment des petits commerces. Notre regard n'est pas à vendre et nous réclamons que les espaces publics soient nettoyés de toutes ces verrues publicitaires.

Toute personne souhant participer peut s'inscrire en remplissant ce formulaire : https://framaforms.org/le-jour-dapres-samedi-19-decembre-1605286722



Montrons à cette classe politique incapable de prendre la mesure de l'urgence climatique que nous désirons une autre société, agissons collectivement pour peser !



La Réunion peut devenir un exemple pour penser demain.



Soyons des centaines à déferler sur Saint Paul pour construire le Jour d'Après.









