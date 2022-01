A la Une . Extinction Rebellion agit contre la pub illégale

Comme à son habitude, Extinction Rebellion a mené une action choc. Ce samedi à Saint-Leu, ce sont des panneaux publicitaires qui ont été ciblés. Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 11:03





Ainsi, près de 30 panneaux publicitaires de 4 X 3 mètres ont été recouverts d’une grande croix rouge car identifiés comme illégaux et déjà signalés au préfet en avril 2021 par l'association Paysage de France qui lutte contre la pollution visuelle de nos paysages.



Malgré une première relance en juillet, puis une seconde en septembre, XR Réunion constate que ces pub illégales n'ont toujours pas été enlevées. Le dossier transmis à la préfecture contenait pourtant le détail de plus de 70 infractions de dispositifs publicitaires sur les secteurs du centre ville de Saint-Leu et de Piton Saint-Leu.



"Il semble évident que le préfet refuse de faire appliquer la loi, mission pour laquelle il a été nommé sur l'île. Par cette action, il se rend complice d'inaction climatique et endosse une lourde responsabilité. Cette politique décidée par le préfet n'est malheureusement pas circonscrite à La Réunion car c'est depuis une dizaine d’années une véritable politique d'obstruction qui est menée par les gouvernements successifs pour protéger les intérêts des entreprises publicitaires et des multinationales. Face à l'urgence climatique, nous appelons toutes les personnes excédées par l'invasion publicitaire dans leur rue ou leur quartier à nous rejoindre pour multiplier ce type d'action. On ne peut pas accepter que le plus haut responsable de l'Etat sur l'île se rende sciemment complice d'infractions pour protéger les intérêts économiques des plus grandes entreprises. La publicité géante en format 4mx3 étant dans 80% des cas le fait de multinationales", avance le mouvement XR.



4 janvier 2022 : Ce samedi 8 janvier, des bénévoles du mouvement social écologiste Extinction Rebellion ont mené une action sur le centre-ville de Saint-Leu. Leur mission du jour : dénoncer l'inaction du préfet en matière de lutte contre la publicité illégale qui, "non seulement envahit et dégrade notre île, mais participe également à la surconsommation et à la surexploitation des ressources naturelles".Ainsi, près de 30 panneaux publicitaires de 4 X 3 mètres ont été recouverts d’une grande croix rouge car identifiés comme illégaux et déjà signalés au préfet en avril 2021 par l'association Paysage de France qui lutte contre la pollution visuelle de nos paysages.Malgré une première relance en juillet, puis une seconde en septembre, XR Réunion constate que ces pub illégales n'ont toujours pas été enlevées. Le dossier transmis à la préfecture contenait pourtant le détail de plus de 70 infractions de dispositifs publicitaires sur les secteurs du centre ville de Saint-Leu et de Piton Saint-Leu."Il semble évident que le préfet refuse de faire appliquer la loi, mission pour laquelle il a été nommé sur l'île. Par cette action, il se rend complice d'inaction climatique et endosse une lourde responsabilité. Cette politique décidée par le préfet n'est malheureusement pas circonscrite à La Réunion car c'est depuis une dizaine d’années une véritable politique d'obstruction qui est menée par les gouvernements successifs pour protéger les intérêts des entreprises publicitaires et des multinationales. Face à l'urgence climatique, nous appelons toutes les personnes excédées par l'invasion publicitaire dans leur rue ou leur quartier à nous rejoindre pour multiplier ce type d'action. On ne peut pas accepter que le plus haut responsable de l'Etat sur l'île se rende sciemment complice d'infractions pour protéger les intérêts économiques des plus grandes entreprises. La publicité géante en format 4mx3 étant dans 80% des cas le fait de multinationales", avance le mouvement XR.4 janvier 2022 : Affichage publicitaire : l’État à nouveau condamné en appel