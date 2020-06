Société Extinction Rébellion Réunion : Des arbres plantés plutôt que de la publicité

Le mouvement Extinction Rébellion Réunion poursuit ses actions de sensibilisation. Ce week-end, ses membres ont participé à une plantation d’arbres fruitiers notamment à St-Pierre et ont organisé "une marche du jour d’après" dans le centre-ville de St-Leu. L’objectif étant de " rappeler ce dont nous avons véritablement besoin", indique-t-il dans un communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 15:59 | Lu 60 fois

Ce dimanche 31 mai, le collectif 5 000 pie d'bwa a lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour planter des arbres fruitiers, des comestibles, et tous végétaux exotiques et endémiques confondus dans des espaces publics et/ou privés.

45 membres du mouvement Extinction Rebellion y ont pris part avec plusieurs autres collectifs citoyens (5000 pie d'bwa - les Germin'Acteur - Incroyables Comestibles - les gilets jaunes du tampon) pour planter dans des espaces publics comme par exemple à Ravine Blanche sur Saint Pierre et à la Ravine de la Chaloupe sur Saint Leu. Ainsi, plus de 120 pie de bwa ont été plantés (flamboyant - frangipanier - coeur de boeuf - longani - palmiste rouge - bannanier - aloès - etc) et seront entretenus par les participants ou les riverains.

Les militants d'Extinction rebellion ont ensuite poursuivi leur action sur le centre ville de Saint Leu en organisant une marche du jour d'après. L'objectif était de rappeler ce dont nous avons véritablement besoin et ce dont nous pouvons nous passer à l'issu de cette période de confinement qui nous a tous amené à revoir nos priorités et notre modèle de société. Nous avons ainsi ciblé, de jour, 7 panneaux publicitaires rappelant une nouvelle fois que ceux-ci nous sont imposés. Ils occupent des espaces où pourraient se tenir des arbres apportant fruits et fraîcheur aux habitants dans un centre ville déjà trop bétonné et invivable en été. Nous réclamons toujours le retrait immédiat de toute la publicité présente dans les centres villes qui représente une pollution visuelle, un gaspillage énergétique, pousse à la surconsommation et au surendettement d'une partie de la population. Nous réclamons églement la végétalisation en urgence de tous les coeurs de nos villes afin de permettre une réappropriation des espaces publics par leurs habitants avec la création de jardins partagés qui permettraient de participer au développement de l'autonomie alimentaire de l'île. Produisons local, consommons local. Enfin par le biais de cette action, Nous rappelons les alertes de la communauté scientifique au sujet du changement climatique et des crises écologiques que provoquent déjà les activités humaines. Si nous souhaitons assurer un avenir durable aux générations futures et donc à nos enfants, il est indispensable de revoir de fond en comble notre modèle de société, de changer notre rapport à l'alimentation, au déplacement, au tourisme, à l'énergie, à la consommation de masse. Il est temps de rentrer en désobéissance face à une classe politique qui nous mène droit dans le mur.



Quand l'espoir meurt, l'action commence. Et l'action commence maintenant!