Société Extinction Rébellion: "Chantier d'abattage des arbres stoppé !"

Mobilisés lundi matin sur le site de la forêt de Casabona à Saint-Pierre, une quarantaine de militants issus d'Attac, d'Extinction Rébellion, de Germinacteur, de Greenpeace, du QG des Zazalés ou encore de 5000 Pie Dbwa, ont réussi leur pari. En effet, ils ont empêché l'abattage d'une soixantaine d'arbres sur le chantier de la route qui devait servir à desservir le futur centre-commercial en construction dans le secteur. Ils seront de nouveau mobilisés sur le site ce matin. Leur communiqué à retrouver ci-dessous. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 08:25 | Lu 296 fois

Mardi matin, 40 militants du collectif constitué de QG Zazalés, Extinction Rebellion, Germinacteur, Attac, Greenpeace et 5000 Pie Dbwa ont empêché l'abattage de 60 arbres sur le chantier de la route qui doit traverser et détruire la forêt de Casabona pour desservir le centre commercial en construction sur Saint-Pierre.



Le collectif exige que le maire Michel Fontaine s'engage à mettre fin à cet écocide injustifié. Il est temps de comprendre que les arbres nous protègent par leur ombre, l'oxygène qu'ils nous offrent et par la biodiversité qu'ils accueillent. Ce sont des alliés face au dérèglement climatique. Aujourd'hui la priorité est à la plantation et non à l'abattage ! On dénonce le mensonge de la mairie qui prétexte que cette route servira à fluidifier la zone déjà très embouteillée car aucune étude d'impact environnemental n'a été menée et exigée par les services de la préfecture et les dernière données en matière de trafic routier datent de 2014.



Ce projet ne prend donc absolument pas en compte le trafic réel qui a bien évidemment fortement augmenté au cours des 7 dernières années. Même avec la construction de cette route ce sera bouchonné et la situation risque même d'être pire qu'avant car ce projet de centre commercial prévoit 5000 passages par jour soit environ 700 véhicules/h alors que le trafic est déjà de 1470 véhicules/heures aux périodes les plus chargées de la journée. C'est une augmentation de +28 % qui est prévue avec ce nouveau centre commercial... Rappelons que ce projet de route fait partie d'une promesse faite par le maire au promoteur CADJEE.



La mairie s'est engagée à lui construire 250 m de route à 1350 000 €, soit 5,4 millions d'€/km (on se rapproche du coût exorbitant du kilomètre de route pour le chantier de la NRL...) pour permettre aux clients de venir dépenser leur argent dans un complexe qui va continuer à vider le centre ville de ses commerces. On comprend donc que cette route est un cadeau d'argent public à destination d'un promoteur privé qui se fait au détriment de la population.



Rappelons également que le maire de St Pierre a signé le Pacte pour la Transition et s'est engagé à "préserver les trames vertes et donc le couvert végétal" de sa commune. Il a même été plus loin avant les élections municipales puisqu'il a souhaité ajouter dans les mesures spécifiques, la création de jardins partagés et la plantation de 6000 arbres. Pour l'instant, ses actes se résument à en faire couper près de 60 en pleine ville et ce ne sont pas les arbustes qu'il prévoit de planter qui vont compenser la perte de biodiversité du site actuel en cas d'abattage.



De plus, le Maire ne semble pas se soucier de l'avis des riverains déjà très impactés par la construction du centre commercial. Ces derniers se plaignent en effet de n'avoir entendu parler de ce projet de route que la semaine dernière, début février... Idem pour les parents de la crèche proche du chantier qui s'inquiètent pour leurs enfants. Entre les nuisances occasionnées pendant les travaux et le flux de voitures à prévoir, ils ont raison de se poser des questions pour la santé de leurs enfants.



La pétition contre ce projet d'abattage a déjà réuni 35 400 signatures en moins d'une semaine. Monsieur le Maire, si vous ne prenez pas en compte l'avenir de ces arbres et de leurs riverains, peut-être serez-vous sensible au risque que vous prenez pour votre avenir politique. https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abattage-foret-casabona/126632



Le temps de la résignation face aux élus qui décident à notre place est révolue. Ce chantier écologiquement désastreux ne passera pas en force. L'avis des Réunionnaises et des Réunionnais compte. Nous comptons revenir chaque matin pour empêcher les travaux jusqu'à leur abandon définitif ! Cette route ne se fera pas.









