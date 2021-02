A la Une ... Extinction Rebellion : 1500 kg de déchets ramassés en 2h30 à Saint-Leu

Dimanche matin, une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel d’Extinction Rebellion accompagnés de membres d’Oasis Réunion. Dans les rues, sur les plages, et dans les parcs du centre-ville, 1500kg de déchets ont été récoltés et déposés devant la mairie de Saint-Leu. Par NP - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 12:03 | Lu 118 fois

L’action"ville propre" a permis de récolter en 2h30 1500 kg de déchets abandonnés dans les rues, plages et parcs du centre-ville de Saint-Leu. Une action à l’initiative d’Extinction Rebellion aidée par des membres d’Oasis Réunion et des citoyens. "On a notamment pu retrouver des centaines de bouteilles en verre et plastique, des milliers de mégots mais également des pneus, une chenille de tractopelle et une canalisation de près de 19m de long qui trainait depuis des semaines au bord de la plage...", indique le collectif.



Ces déchets ont ensuite été déposés devant la mairie "à la vue de tous et des élu.e.s afin que les choses changent car depuis de nombreuses années, les citoyen.ne.s de Saint-Leu et plus généralement de La Réunion se plaignent des d’incivilités, des dépôts sauvages et surtout du manque de gestion coordonnée entre tous les acteurs, État, Région, intercommunalités, communes".



Extinction Rebellion en a également profité pour rappeler sa position sur le projet d’incinérateur. Le collectif "s'oppose formellement au projet d'incinérateur porté par le syndicat des déchets ILEVA avec le soutien d'une partie des élus du TCO, de la CIVIS et de la CASUD. Ce projet d'incinérateur est une rustine sur une jambe de bois qui nous enferme dans un système consumériste et qui lie les Réunionnais.es à une multinationale qu'il faudra alimenter pendant près de 30 ans en déchets sous peine de devoir compenser le manque à gagner. Il vise uniquement à pallier la fermeture des centres d'enfouissement. Il ne répond pas une seconde à l'urgence écologique actuelle et nous demandons donc à tous les élu.e.s de l'île de refuser de cautionner ce projet absurde et de lui refuser tout soutien financier. Il est temps de mener une véritable politique ambitieuse de réduction des déchets à la source sur La Réunion".