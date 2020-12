Revenir à la Rubrique CIVIS Extension du réseau d'eau potable et création d'un réservoir au Tapage

Le Tapage: enfin raccordé



Compétente depuis janvier 2020, en matière d’eau et d’assainissement, la CIVIS s’engage à répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires que requièrent ces nouvelles obligations.



Sur le secteur du Tapage, le réservoir Tapage IV situé en amont du réseau ne permettait pas jusqu’à présent d’alimenter gravitairement des d’habitations situées en partie haute du chemin Dépôt. Ces familles étaient alors alimentées par camion-citerne et ne disposaient donc pas de l’eau courante.



Avec la réalisation de cette unité de stockage de l’eau potable, c’est désormais une soixantaine de famille qui vont pouvoir bénéficier de l’eau courante au robinet. Cette extension du réseau souhaitée par la commune de Saint-Louis, permet d’alimenter directement ces habitants en eau potable. Ce mardi 29 décembre marque donc la fin d’un long calvaire pour ces familles.



La CIVIS et ses communes membres s’engagent pour un accès à l’eau potable pour l’ensemble de leurs administrés.

Le détail des travaux



Cette extension du réseau d’eau potable a fait l’objet de plusieurs travaux dont :



• Une station de refoulement de 33 m3/h à la cote 670 m NGR en piquage sur le réservoir Tapage III qui refoule vers le réservoir Tapage IV



• Un réservoir Tapage V d’une capacité de 300 m3 sur la zone haute du Tapage qui alimentera les habitants desservis par camion-citerne



• Une station de refoulement de 9 m3/h à la cote 868 m NGR en piquage sur le réservoir Tapage IV vers le nouveau réservoir Tapage V



• Un chemin béton permettant l’accès au réservoir Tapage V



• Un traitement par chloration au réservoir Tapage V



• La réhabilitation du réservoir Tapage IV



• Une conduite de refoulement sur 1 700 ml entre les réservoirs Tapage III et IV



• Une conduite de refoulement sur 1 000 ml entre les réservoirs Tapage IV et le nouveau réservoir Tapage V



• Une conduite de distribution de 1 700 ml depuis le réservoir Tapage V vers les habitations



Le montant de l’ensemble de ces travaux est de 2,6 millions d’euros.





