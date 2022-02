Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Extension du Parc des palmiers : Pose de la 1ère pierre

Aujourd'hui a eu lieu la pose de la 1ère pierre de l'extension du Parc des palmiers en présence de Monsieur André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, de Monsieur Jacques Billant, Préfet de La Réunion, de Monsieur Lucien Giudicelli, Sous-préfet de Saint-Pierre, en présence de la SPL EDDEN, de l'association Palmeraie-Union, de l'ADAPEI et des représentants des entreprises SOLTEC, GC Travaux et CSPC, ainsi qu'en présence des élus du Conseil Municipal et les services de la municipalité. Le Parc des palmiers est ouvert au public depuis 2010. Espace botanique et écologique de référence, actuellement, sur près de 10 hectares, il rassemble une collection de palmiers unique au monde. Ce véritable poumon vert au Tampon fait l'objet d'un projet d'extension afin d'augmenter la superficie du parc à 20 hectares environ. A terme, l'objectif est d'implanter plus de 40 000 palmiers représentant plus de 1100 espèces différentes afin de constituer une des collections les plus importantes de palmiers au monde. L'extension a pour ambition de faire de ce lieu une vitrine de référence mondiale pour les scientifiques, les touristes et les amateurs de botanique. Selon le Maire du Tampon, "le but est de consacrer un grand parc où les Tamponnais et les Réunionnais pourront profiter de l'ensemble des espèces de palmiers du monde dans un cadre paisible, tout en leur permettant de s'y promener ou de faire du sport."





