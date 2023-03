Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Extension des PISUD : 373 hectares supplémentaires irrigués à Mont-vert et à Anse les Hauts

Inaugurés ce 8 mars, ces nouveaux travaux permettent au Département d’irriguer 373 hectares supplémentaires dans les secteurs de Mont-vert et de Anse-les-Hauts, sur les communes de Saint-Pierre et Petite-Ile.

Près de 14 M€ investis par la Collectivité et l’Europe pour ce chantier qui vient confirmer que la politique globale de l’eau du Département est un modèle de vision et d’anticipation des besoins, des problématiques mais aussi des réalités du changement climatique.



Serge Hoareau, Vice-président du Département délégué à l'Agriculture détaille la nouvelle zone qui s’ajoute aux PISUD « Aujourd’hui c’est un moment important, historique même puisque nous livrons les travaux de l’extension du périmètre Sud qui concernent le secteur de Anse les Hauts sur la commune de Petite Ile et de Mont-vert sur la commune de Saint-Pierre. Ce sont 373 hectares supplémentaires qui vont être irrigués et permettre à 200 agriculteurs de pouvoir demain avoir de meilleur rendement agricole aux champs mais également d’avoir un projet d’exploitation, un projet agricole car ils vont pouvoir se lancer dans la diversification agricole que ce soit en fruits, légumes mais aussi en élevage. Cette double compétence qu’a le Département, la gestion de la politique de l’eau et la gestion de la politique agricole, se croise au bon moment puisque nous travaillons avec Agripéi 2030 à atteindre cette souveraineté alimentaire et l’eau est essentielle pour assurer cet objectif que l’on s’est fixé avec les élus du Conseil départemental ».



Une opération essentielle livrée ce jour qui comprend la construction de 37 km de canalisations, d’une station de pompage de 350 l/s et d’un réservoir de 4 000 m3.



Gilles Hubert, Vice-président du Département et Président de l’Office de l’Eau, a déclaré pour sa part que « Pour le Département, le sujet de l’eau est un axe majeur, notamment pour le monde agricole qui a besoin de cette ressource maîtrisée. Nous avons un programme ambitieux qui a été illustré aujourd’hui ».









