A la Une . Expropriations à l’Étang-Salé : Les révoltés 974 manifestent devant la cour d'appel

C’est en soutien à l’une de leurs adhérentes, directement concernée par les mesures d’expropriations menées sur la commune de l’Etang Salé, que les membres de l’association des Révoltés 974 manifestaient devant la cour d’appel à Saint-Denis ce lundi. Le conflit concerne toujours les mêmes parcelles, dont au moins trois familles se réclament propriétaires, documents à l’appui. L’association dénonce l'illégalité du projet d’aménagement de la Butte Citronnelle confié à la Sogedis. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 17:29 | Lu 329 fois



Mais le tribunal administratif a, à plusieurs reprises, rejeté les différentes requêtes émanant des propriétaires, jugeant l’expropriation comme étant "d’intérêt public" . En effet, l'objectif est de rendre accessibles plusieurs friches, d'améliorer la desserte des quartiers, de réorganiser les secteurs destinés à l'habitation et de créer des logement sociaux.Tout cela en rasant 77 logements jugés insalubres par l'Agence régionale de santé.

Les propriétaires contestent l'insalubrité



Pour la Sodegis, il s'agit donc d'un projet d'aménagement mais aussi de résorption d'habitat insalubre (RHI) à cause de ces 77 logements insalubres. Mais les propriétaires des parcelles, ainsi que l'association des Révoltés 974 assurent n'avoir jamais reçu le rapport de l'ARS à ce sujet, malgré leurs demandes.



De plus, l"'intérêt public" est contesté car les propriétaires affirment que le projet ne concerne peut-être pas des logements sociaux.



Trois familles se disputent le même terrain



Et si l'affaire n'était déjà pas assez complexe, trois familles différentes ont aujourd’hui en leur possession un titre de propriété pour la même parcelle AX23 de plus de 1000 m2 visée par le projet. "Ils se sont basés sur le cadastre qui n'est pas bon, au lieu des actes", affirme Xavier Fontaine, porte-parole de l'association. Ensuite, l'enquête aurait été menée par la Sodegis sans même convoquer les propriétaires. "Leurs droits ont été ignorés ainsi que leur succession".



C'est pour cela qu'un administrateur judiciaire a été nommé, afin de déterminer qui possède quoi et de représenter les absents. Car ce lundi, l'une des propriétaires était présente à la cour d'appel pour une audience devant déterminer le montant des indemnités qu'elle devrait percevoir en cas d'expropriation. Elle a été renvoyée au 26 octobre. L'affaire concernant les indemnités se déroule en parallèle de celle concernant l'expropriation contestée.





