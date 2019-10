Expropriations : De l’Eperon jusqu’au Cap la Houssaye ?

Le lundi 07 octobre 2019, le collectif de propriétaires du Cap la Houssaye-Eperon soutenu par le président de Région Didier Robert, a rencontré longuement son vice-président M. Dominique Fournel, établi un 1er dialogue avec Mme Duchemann présidente de l’espace littoral et des Rivages lacustres, rencontré le sous-préfet de Saint-Paul M. Tainturier, par l’intermédiaire de Mme le Député Bello qui soutient le collectif. Nous avons présenté à chacun de nos interlocuteurs les vives inquiétudes et la colère des propriétaires, qui découvrent avec brutalité cette double enquête publique de 15 jours. Sur un sujet environnemental majeur, de grande envergure qui concerne, selon le Conservatoire «150 000 personnes du Bassin de vie », mais également l’ensemble des réunionnais, un débat public nous semble nécessaire.



Les propriétaires auraient dû obtenir un espace de dialogue véritable, d’échanges, de propositions amiables avant toute enquête, notamment parcellaire. Le Conservatoire littoral s’était engagé dès 2001 auprès de l’ensemble des socio-professionnels de la Réunion, qui s’était ému «de procédures administratives coercitives et sans concertation» à réaliser dans un 1er temps l’enquête d’utilité publique pour délimiter le périmètre du projet et en justifier son utilité , puis dans un 2ème temps l’enquête parcellaire, enfin dans un 3ème temps, le plan de gestion. Cette double enquête actuelle est en contradiction avec l’engagement pris par le Conservatoire du Littoral.



Il est surprenant que notamment, sur un tel sujet, les personnes publiques associées (Région, département, les chambres consulaires, Conseil économique et social de la Réunion, les collectivités, les associations …..) n’ont pas eu à donner leur avis. Nous avons rappelé que ce projet concerne 2 zones séparées par la route des Tamarins : d’une part, de la bande littorale à la route des tamarins, d’autre part, de la route des tamarins à l’Eperon (hélilagon). Nous avons exposé nos remarques, présenté les anomalies que nous observions, précisé qu’un certain nombre de propriétaires souhaitent être acteurs de la valorisation de ces sites notamment en restant propriétaires.



Plusieurs zones classées « espace naturel » tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre proposé méritent débat et justification. Chacun de nos interlocuteurs ont convenu, d’une part, qu’il n’y avait pas d’urgence à utiliser une telle procédure (aussi expéditive) alors que l’ensemble des terrains concernés sont tous classés « espace naturel remarquable du Littoral-coupure d’urbanisation »(strictement inconstructibles), d’autre part, que le dialogue et la concertation méritent un temps nécessaire dans le respect des populations concernées. Nous avons proposé une feuille de route pour travailler dans la durée.



Il est cependant difficile de travailler sereinement, en confiance, avec une épée de Damoclès sur la tête. Nous avons rappelé à nos interlocuteurs le courrier adressé au Préfet et remis au sous-préfet demandant l’arrêt de la double enquête publique (01/10 au 17/10) et à son report suite à un débat public. Les responsables du Conservatoire Littoral ont l’opportunité de construire un bel outil avec et non contre ou sans les populations.