Exposition d’objets recyclés par les enfants du périscolaire

À travers ce projet, nous souhaitions sensibiliser les enfants à la gestion des déchets dans leur vie quotidienne et les amener à réfléchir de manière ludique et artistique sur une revalorisation de ces objets devenus inutiles ou inutilisables.



Une vingtaine de structures a souhaité participer à ce concours et durant trois semaines, les enfants n’ont pas ménagé leurs efforts pour créer une œuvre collective mêlant divers matériaux glanés dans les poubelles, dans la nature, dans la cour de leur école ou même provenant de chez eux.



Ainsi, au gré des imaginations fertiles et avec l’aide des animateurs, les bidons vides se sont transformés en masques africains, les rouleaux de papiers toilette se sont rassemblés pour former un charmant petit vélo et les timbales en plastique se sont ralliées aux briques de jus pour donner corps à un fabuleux Dodo. Des robots en armures d’aluminium doté d’enceintes bluetooth, une ravissante schtroumpfette, un gentil toutou ou encore une tortue géante sont quelques-unes des créations que vous pourrez venir admirer dans le jardin de l’hôtel de ville, puis à la Médiathèque du front de mer de Saint-Paul ce vendredi 29 juin 2018 dans les jardins de l’Hôtel de ville de 9h à 15h.



Les lauréats du concours sont :



• 1er prix : les Goonies de Grand Fond qui remportent une croisière sur le Maloya

• 2ème prix: Les Schtroumpfs de Roquefeuil, qui remportent une sortie à Kélonia

• 3ème prix : Les bougainvilliers de l’Ermitage-les-Bains qui remportent une sortie à l’Aquarium



L’exposition se poursuivra par la suite à la médiathèque du front de mer du mardi 3 juillet jusqu’à la fin des vacances scolaires.