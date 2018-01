Exposition canine : les 1200 meilleurs chiens de race réunis à Saint-Paul

Initialement prévue à la Plaine des Cafres dans le cadre du Miel Vert, l’exposition canine aura lieu finalement à Saint-Paul à cause des mauvaises conditions météorologiques sur la région sud. Un soulagement pour l’Association Canine Territoriale de la Réunion à l’origine de l’évènement. Une manifestation soutenue par la ville qui offre à l’organisateur un site adéquat ouvert au public, avec des aménagements sécurisés.



Les 1200 chiens de race les plus beaux de la Réunion sont inscrits au concours et donc attendus les 21 et 22 Avril au Club canin de Saint-Paul. Le public devrait être aussi nombreux. Pas moins de 7000 personnes, passionnées du monde canin venant des quatre coins de l’île feront le déplacement ces deux jours.



Les chiens "stars" seront répartis par sexe, par âge et par race, et seront départagés selon plusieurs critères par 6 jurys nationaux et internationaux, officiant en France métropolitaine mais aussi en Serbie et en Chine.



Le dimanche 22, les 3 meilleurs chiens seront attitrés et les propriétaires auront l’opportunité de présenter leur animal au championnat national, les frais de voyage étant pris en charge par l’association.



"À la Réunion, on note un réel engouement pour le chien de race. 1200 chiens inscrits, proportionnellement à certaines régions de France métropolitaine, c’est énorme. Ce que nous souhaitons c’est la valorisation des chiens de race à la Réunion", indique Jean-Luc Chane Kane, président de l’Association Canine Territoriale de la Réunion, affiliée à la société centrale canine, et rattachée au ministère de l’agriculture.