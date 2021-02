Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Exposition, ateliers et travail de mémoire autour du Nouvel An Chinois à Saint-Paul

Jusqu’au 27 février 2021, la communauté Chinoise de l’île est mise à l’honneur, particulièrement à Saint-Paul où, depuis le 5 février, exposition, ateliers dans les écoles et médiathèques, spectacles ou encore projection de film et conférence débat rythment le début de cette nouvelle année placée sous le signe du Buffle de Métal.



Ainsi, l’exposition « Boutiks Fonnkèr », qui a pris place à la longère Sudel-FUMA, nous ramène à l’époque où ces commerces de proximité, les fameuses « ti boutiks », faisaient le bonheur de tous les habitants d’un quartier. L’exposition est en ce moment en itinérance à la médiathèque Leconte-de-Lisle jusqu’au 20 février avant d’être mise en place à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains à partir du 22 février.



Les écoles et bibliothèques, elles aussi, se mettent aux couleurs de la Chine avec les ateliers de calligraphie et de sculpture sur fruits sans oublier les confections de lanterne et de lotus dans les ateliers de pliage.







Bien entendu, le public souhaitant s’inscrire aux visites de l’exposition « Boutiks Fonnkèr » ou souhaitant participer aux ateliers proposés dans les bibliothèques peuvent toujours le faire en consultant le programme



La Ville de Saint-Paul tient à rappeler que toutes les mesures sanitaires sont respectées de manière stricte afin d’assurer la sécurité de tous lors des animations liées au Nouvel An Chinois sur le territoire. Objectif : assurer les mesures de distanciation sociale et respecter les gestes barrières.

« Sur la route des engagés chinois », un film initié par l'historien Sudel FUMA, avec la collaboration de Daniel THIAW WING KAI, président de la FAC RÉUNION (Fédération des Association Chinoises de la Réunion), nous a plongés, le mardi 16 février, dans une aventure exotique. Celle des engagés originaires de la province de Canton et arrivés dans l'île en tant que main d'œuvre agricole et ouvrière avant de s'ancrer dans les activités commerciales pour nombre d'entre eux.







