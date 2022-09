Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Exposition à la BDR : Libris, poèmes à l’infini, recueillis par Jack Beng-Thi





« C’est un instant de partage auquel nous invite Jack Beng-Thi à travers une déambulation au milieu de ses œuvres, mais aussi en nous proposant de prendre la plume et de contribuer à enrichir cette exposition à travers nos verbes et même nos dessins qui sont tous l’expression d’une vision poétique », a précisé Béatrice Sigismeau, Vice-présidente en charge de la culture.



Le vernissage s'est tenu en présence de poètes réunionnais à l’image de Patrice Treuthardt ou encore Mari Sizay.



Avec la grâce et la puissance des textes choisis par Jack Beng-Thi pour constituer ses recueils, l’exposition met en exergue l’histoire et la géographie de territoires du monde figés dans la mémoire universelle et l’imaginaire collectif.



Les 30 livres présentés dans cette exposition occupent tout le hall de la bibliothèque pour se prolonger jusqu’en salle de lecture et sont une invitation au voyage dans l’univers d’une véritable cartographie de l’esprit et de la mémoire. Une exposition qui est aussi une invitation pour tout un chacun à lire mais aussi à écrire sa poésie, puisque l’artiste dédie un livre blanc aux visiteurs pour qu’ils ornent de leurs compositions l’ultime œuvre de « Libris, poèmes à l’infini ! »



Biographie de Jack Beng-Thi



D’origine africaine et vietnamienne par son père et indienne par sa mère, Jack Beng-Thi est né à l’île de La Réunion le 15 octobre 1951. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse et à l’Université de Paris VIII, de 1970 à 1978, il parcourt différents pays d’Europe et d’Amérique Latine. L'artiste vit et travaille aujourd'hui à l’île de La Réunion où plusieurs de ses chefs-d'œuvre sont exposées.



Libris, poèmes à l’infini de Jack Beng-Thi :



Du 26 août au 31 mai 2023



Bibliothèque Départementale de La Réunion



