Exposition à l'Artothèque de Saint-Denis : Tyinbo

Tyinbo Du 19/11/2022 au 12/02/2023 – Artothèque, Saint-Denis - de 9h30 à 17h30 Exposition collective organisée par les associations Hang’Art-UDIR.

Présentation de l’exposition En matière d’exposition, événement éphémère par définition, et quand cela est possible, un catalogue rend compte du travail de l’artiste ou des artistes. Dans le cas de Tyinbo, c’est le livre, Peintres de La Réunion, qui précède une exposition de 40 œuvres / 40 peintres.



L’anthologie Peintres de La Réunion, projet porté par l’UDIR, conformément à ses missions littéraires, propose une vitrine de la peinture réunionnaise en ce premier quart du XXIème siècle. Entre le tome 1, où œuvres et artistes sont rassemblés par les écrits de Daisy de Palmas-Jauze, en 2021, et le tome 2, réalisé en 2022 par Sophie Hoarau et Jean-François Samlong, dans un croisement d’écritures ansanm-ansanm, quatre-vingts artistes-peintres réunionnais sont recensés.



Sont présents dans ce panorama littéraire et pictural et dans cette exposition, à l’Artothèque, haut lieu de la diffusion de la création contemporaine, les peintres qui ont dit : OUI.

Tyinbo... exposition collective organisée par les associations Hang’Art et l’UDIR.

Tyinbo : Un vivre ensemble artistique.



Dans ce « chaos-monde » (Glissant, 1997), nous suivrons ce tracé de la peinture, de la matière, de la couleur d’où surgit une création artistique réunionnaise qui mobilise autant l’imaginaire que la réalité poétique du paysage et la vie et du temps.

Parce que ces œuvres nous invitent à poser ces questions essentielles : comment être soi- même sans se fermer à l’autre ? Et dans le même mouvement : comment s’ouvrir à l’autre sans se perdre ?



Une créolité/diversité qui résiste au système élitaire et qui fait le choix de l’expression, le choix de l’enracinement sur un territoire dans la relation concrète de nos quotidiens.



Et par cette fenêtre de tolérance et du vivre ensemble artistique, plus que jamais, ces artistes confirment l’idée que la Création est un mode de résistance et que la créolisation instaure une vigilance.



