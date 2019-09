<<< RETOUR La Réunion Positive

Exposition Tschiéga Ségas, musiques de l’océan Indien





Cette exposition est accessible GRATUITEMENT.



La salle Doorgha du Musée Stella Matutina comprend 5 espaces :

Comprendre ce qui fait la richesse et la singularité des ségas à travers l’histoire,

Ecouter des ségas de tous les territoires de l’océan Indien,

Chanter du séga dans une cabine de karaoké,

Jouer et Danser le séga en montant sur scène.

Dates à retenir L’exposition Tschiéga Ségas, musiques et danses de l’océan Indien a ouvert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 21 septembre 2019 à 9h30 et s’achèvera le dimanche 22 mars à 17h30.



De nombreux évènements et concerts seront organisés tout au long de l’ouverture de l’exposition. Afin d’enrichir le calendrier suivant, le PRMA, la RMR, le musée Stella Matutina et leurs partenaires préparent des conférences, ateliers et concerts afin de partager au cours de l’exposition le caractère vivant de cette musique traditionnelle. Exposition Tschiéga Ségas, musiques de l’océan Indien constitue un événement pour la culture et le patrimoine réunionnais du 21 septembre 2019 au 22 mars 2020 au musée Stella Matutina.Cette exposition est accessible GRATUITEMENT.La salle Doorgha du Musée Stella Matutina comprend 5 espaces :Comprendre ce qui fait la richesse et la singularité des ségas à travers l’histoire,Ecouter des ségas de tous les territoires de l’océan Indien,Chanter du séga dans une cabine de karaoké,Jouer et Danser le séga en montant sur scène.L’exposition Tschiéga Ségas, musiques et danses de l’océan Indien a ouvert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 21 septembre 2019 à 9h30 et s’achèvera le dimanche 22 mars à 17h30.De nombreux évènements et concerts seront organisés tout au long de l’ouverture de l’exposition. Afin d’enrichir le calendrier suivant, le PRMA, la RMR, le musée Stella Matutina et leurs partenaires préparent des conférences, ateliers et concerts afin de partager au cours de l’exposition le caractère vivant de cette musique traditionnelle.







La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Pandathlon 2019 Nouveau transport par câble à La Réunion