A la Une .. Exposition : Le volcan au bout du pinceau

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, et jusqu’au 30 novembre, la Cité du Volcan organise l’exposition "Volcans de vies, La Réunion".

Le peintre Michel Laurent-Dreux y présente sa vision de ces monstres de la nature qui ont bâti La Réunion et qui permettent à la vie d’exister. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 11:12

Si les photos du Piton de la Fournaise ne manquent pas, le volcan est plus rarement l’objet de tableau pour rendre hommage à sa beauté. C’est pour cela que la Cité du Volcan a décidé d’organiser l’exposition "Volcans de vies, La Réunion".



Démarrée le 13 septembre, cette exposition vient s’inscrire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et s’étendra jusqu’au 30 novembre.



Le volcan, source de vie et d’inspiration



À travers cette exposition, l’artiste Michel Laurent-Dreux a voulu présenter la vie qui est née des Volcans de La Réunion. Les peintures peuvent autant montrer la puissance d’une éruption depuis ses entrailles que représenter la faune vivant sur ces montagnes de feu.



Durant ces 3 mois d’exposition, Michel Laurent-Dreux animera des ateliers d’initiation, tout publics ou enfants, de dessin-mise en couleur ou de modelage. Ces ateliers seront également le moment de faire de la sensibilisation à la nature. Les participants repartent avec leur dessin colorié sur papier ou son objet en volume.



Samedi 25 septembre, le peintre profitera de sa présence à la Cité du Volcan pour une séance de dédicace du livre "Les insectes, ces héros inconnus" d’Alain Bled dont il a réalisé les illustrations.













Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité