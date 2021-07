Culture Exposition : Le musée du Louvre prête 238 oeuvres à des musées réunionnais

Le musée du Louvre organise en collaboration avec 5 musées régionaux et départementaux des expositions sur des thèmes retraçant la vie à l'ile Bourbon ou à Paris au XVIIIème et XIXème siècles.

L'occasion de pouvoir admirer des oeuvres d'artistes aussi prestigieux que Watteau, Fragonard, Delacroix, Ingres ou Géricault. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 20:47

Le projet aura mûri trois ans avant de voir le jour, mais le résultat est à la hauteur des espérances. Le musée du Louvre, un des plus grands musées du monde, a conclu un partenariat avec la Région et le Département de La Réunion pour monter une exposition dénommée "Résonances" en partenariat avec cinq musées réunionnais.



Les cinq expositions, avec chacune un thème différent, se tiendront jusqu'au 15 octobre prochain.



Pas question cependant de simplement transporter quelques toiles à La Réunion pour les offrir aux yeux avides du public réunionnais. Les cinq expositions sont le fruit d'un véritable partenariat avec un mélange d'oeuvres prêtées par Le Louvre et de dessins ou de peintures faisant partie des fonds culturels locaux.



On l'ignore, mais nos musées regorgent d'oeuvres prestigieuses, réalisées par les plus grands artistes : Gauguin, Renoir pour ne citer que ces deux-là. Qui sait que le musée Léon Dierx est le premier musée des beaux arts de l'outremer français et qu'il possède la plus importante collection de peintres impressionnistes en dehors du territoire métropolitain?



Le but de ces expositions est de faire entrer en "Résonnances" les 238 oeuvres prêtées par Le Louvre, dont celles d'artistes aussi prestigieux que Watteau, Fragonard, Delacroix, Ingres ou Géricault, avec les collections locales, autour d'un certain nombre de grands thèmes :

- une représentation des mondes agricoles représentant la paysannerie française et le monde agricole réunionnais au musée Stella Matutina

- la décoration intérieure et l'art de vivre au XVIIIème siècle, au musée des Arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI)

- la hiérarchie des genres picturaux durant la première moitié du XIXème siècle, au musée Léon Dierx

- des oeuvres retraçant la visite d'un Créole de Bourbon à Paris au temps de Louis XVI, au musée de Villèle

- des dessins illustrant la ménagerie de Louis XIV, au muséum d'Histoire naturelle.



Dans son discours de présentation, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition vendredi après-midi, Xavier Salmon, le directeur des arts graphiques du Louvre, a insisté sur le fait que les Réunionnais vont avoir la chance de pouvoir admirer des oeuvres que le public de métropole n'a que très rarement l'occasion de voir. Après le 15 octobre, elles regagneront l'obscurité des cartons pour ne pas être abimés par la lumière.



De son côté, Cyrille Melchior s'est félicité qu'avant même son ouverture, l'exposition soit un succès : plus de 3.000 écoliers sont déjà inscrits. "Et ce n'est qu'un début", a précisé le président du Département.



Huguette Bello a mis en avant que "cette exposition est la première pierre d'un partenariat durable entre Le Louvre et les musées réunionnais". Ce qu'a confirmé le préfet Jacques Billant, qui a annoncé l'arrivée prochaine d'une équipe du musée parisien pour dispenser une formation.







