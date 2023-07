Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Exposition Le Veloutier à Mascarin Jardin botanique - 2023 L’immersion a duré deux mois. Belly, l’artiste a observé et a surtout dessiné. 40 croquis pour redécouvrir les différentes collections florales qui composent Mascarin. Comment regarder différemment ce que nous offre la nature à travers le prisme du crayon de Belly…. Une invitation au voyage dans le jardin extraordinaire de La Réunion.

Une exposition comme une ode au « carnet » en tant qu’objet d’expérimentation essentiel au métier du dessin, mais elle est avant tout une ode à la flore réunionnaise qui forge l’identité de notre île… ces quelques mots sont ceux de Belly. Cette balade à travers les dessins est avant-goût de la visite du jardin. On peut aussi imaginer le regard vers toutes ces espèces végétales qui précède le regard vers les œuvres de Belly. Tout est permis, seul compte le lien avec cette nature si fragile qui demande à être protégée. "Je me suis sentie submergée, il y avait tellement de belles choses à découvrir, je ne savais pas par où commencé. Pour m’aider dans mes recherches, j’ai été accompagnée d’un botaniste. Après plusieurs tours du jardin, on a fait des choix de plantes qui avaient un intérêt botanique d’une part et un intérêt graphique d’autre part. Cette résidence a été merveilleuse." Une nature qu’elle découvre mais Belly veut, au-delà de ces aspects, transmettre pour que le lien avec la nature devienne encore plus fort. "Cela permet davantage d’aimer les plantes quand on les connaît. Parfois, on dit que certaines plantes portent malheur. J’aimerais que cette exposition fasse découvrir ces plantes pour ce qu’elles sont et non pas par la narration qu’on leur attribut." 40 croquis et un nom pour baptiser son exposition "le Veloutier" et pas forcément parce que c’est un bel arbre. "Au fond du jardin chez mes parents, il y a un veloutier. A côté, il y a une table où on se réunit pour manger. Lorsque mon père est décédé, ce veloutier est devenu le symbole de ma famille. Ce que j’aime dans ce veloutier c’est ce qu’il dit de moi."



Visites guidées :

"Le Veloutier" est une exposition que Belly prolonge avec une visite guidée du jardin. Pendant une heure l’artiste présente en détail son processus artistique et la découverte du jardin à travers son regard. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 250ème anniversaire de la mort de Philibert Commerson, un botaniste français connu pour avoir répertorié de nombreuses plantes dans le monde et à la Réunion.

Des visites guidées d’une heure (les 22 et 29 juillet, puis les 5, 12 et 19 août) sont proposées en compagnie de Belly.



BELLY

Belly est illustratrice et auteure, originaire de l’île de la Réunion. Elle est diplômée de l’École de Recherches Graphiques de Bruxelles en Illustration et Bande Dessinée, ainsi que d’un Master en Narration. Belly est une amoureuse du dessin académique, et la nature qui forge son île est sa muse favorite. L’observation lui permet de voir et de raconter autrement, ce qui pour beaucoup semble sans importance. Belly dessine pour raconter.







