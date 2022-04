Exposition : L'art du théâtre d'ombres chinoises à découvrir du 3 au 23 mai

Exposition // L'art du théâtre d'ombres chinoises // du 3 au 23 mai // Centre de ressources musicales Pierre Macquart // l’Institut Confucius de La Réunion et les BU de l’Université de La Réunion // entrée libre



Le théâtre d'ombres chinoises reste un art populaire exigeant qui se distingue par une grande technicité et virtuosité, de la fabrication des marionnettes à leur technique de manipulation et à l'animation d'un spectacle avec voix, chanteurs, et musiciens. Inscrit en 2011 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le théâtre d'ombres chinoises est un savoir-faire traditionnel menacé d'extinction, qui doit se renouveler face aux loisirs et technologies nouvelles.



C’est pourtant cet art qui a permis de véhiculer les histoires et les contes, permettant à des personnages de passer de la réalité à la légende pour l'éternité, au temps où il n'y avait ni imprimerie, ni cinéma ni internet. De nombreuses scènes et personnages restent extrêmement vivants dans l'imaginaire collectif en Chine, mais aussi dans les expressions du langage et les références culturelles.



Le répertoire des marionnettes d'ombres est donc un prétexte et une porte d'entrée pour explorer des ressources d'une grande diversité : littérature, musique, films, animés, bandes dessinées : il est vivement recommandé de venir découvrir l'exposition avec un téléphone portable connecté à internet et des écouteurs.