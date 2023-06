Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Exposition “Graines d’artistes” à l’Hôtel des Postes de St-Leu Communiqué de la mairie de Saint-Leu :





Joëlle Savary, référente culture à l’Éducation Nationale, était présente et a salué « la grande créativité des élèves et le travail formidable des enseignants, qui ont su éveiller le regard de leurs élèves sur tous les éléments que la nature nous offre, ainsi que sur sa diversité de formes, de couleurs, de textures ».



« L'école de la Pointe des Châteaux participe chaque année à ce projet depuis le début. Au fil des années, la quantité et la diversité des graines et des feuilles s'est enrichie dans les créations », explique Karine Rakotomala, institutrice d'une classe cursus moyenne et grande section et également membre de l'association Les Petits Débrouillards



« Et c’est toujours un immense bonheur que de voir ces enfants s’émerveiller et s’épanouir dans leur création. Cela aiguise leur curiosité et leur permet de développer une relation plus étroite avec la nature et d’intégrer de façon plus pérenne, les notions abordées ! ».



Cette exposition vous réserve un festival d’arthropodes, des créations à observer à la loupe, ainsi que des mises en scène de la nature et de ses habitants.



Vous pourrez également apprécier un partie du projet Adage, mené par l’école Estella Clain dans le cadre du CLEA, présentant des créations à partir d’objets recyclés.



Quelques-uns de ces créateurs en herbes, comme Louna, Hugo, Jiulia et Kenny, étaient fiers de présenter leurs œuvres au public et surtout aux parents, dans ce bel espace qu’est l’Hôtel des Postes.



