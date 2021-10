A la Une .. Exposition "Dunkorama" : This boy knew, Clément Striano, 1er lauréat

C'est un aboutissement. Lauréat du premier appel à projets lancé par le Fonds Réunions des Talents, Clément Striano va exposer du 4 au 24 octobre à Kab’Art, la salle de concert et d'exposition située au-dessus de l’Espace Culturel E.Leclerc Portail, à Piton Saint-Leu. "C’est une belle opportunité pour moi car il s'agit d'un projet d'exposition que j'ai imaginé en 2018 et que je n’ai pas encore eu l’occasion de montrer", explique l'artiste. Par NP - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 08:53

Baptisé "Dunkorama III", le projet de Clément Striano est une exposition de photographies autour du basket. "Elle me permet de retranscrire cette frustration de n’avoir jamais pu exercer cette discipline dans ma jeunesse, explique l'artiste. J’ai surtout voulu casser les préjugés d'incompatibilité entre les milieux culturel et sportif. Pourtant, à l’époque romantique, on représentait les athlètes dans l’univers artistique. J’ai donc voulu revenir à ce sujet qui dénote dans le monde culturel réunionnais, et montrer que l'art peut être partout car il permet simplement de poser un regard sur les objets".



Ce premier appel à projets artistiques a été lancé par le Fonds Réunion des Talents en mai 2021 afin d’accompagner et soutenir les artistes en cette période de crise sanitaire qui perdure et touche de plein fouet le secteur culturel. A travers cette initiative, le Fonds Réunion des Talents propose un accompagnement via notamment une bourse de développement de création, de production et d’exposition.



Avec Clément Striano, l'autre lauréat de cet appel à projets est Jack Beng-Thi. Il exposera son projet intitulé "Itinérance dans la gorge du Tigre" au cours du 1er semestre 2022. "Je suis d’autant plus satisfaite que ces artistes représentent deux générations distinctes mais portées par un même amour de l’art contemporain", explique Nathalie THIAW KINE, Présidente du Fonds Réunion des Talents.



Au total, 30 dossiers avaient été réceptionnés et étudiés par un jury composé de Béatrice Binoche, directrice du FRAC Réunion, Thierry Gangate, avocat mandataire d’artistes et d’auteurs et viceprésident de Hang’Art 410, Bernard Leveneur, conservateur du Musée Léon Dierx, et Natacha Provensal, conseillère musées – Arts plastiques à la DAC OI.