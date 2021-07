Exposition : Couleurs des poèmes

Renouer avec le plaisir de lire, une priorité pour la Ville de Saint-Paul qui vous invite, à travers son réseau de lecture publique, à découvrir jusqu’au 31 juillet 2021, les tableaux des élèves de l’école Bellèmene illustrant les poèmes de Jean Albany à la médiathèque Leconte-de-Lisle . Quand les mots s’expriment et s’illustrent en couleurs, seul l’imaginaire donne vie aux poèmes de Jean Albany, fondateur de la notion ” créolie” , qui en as inspiré plus d’un dans sa quête culturelle basée sur l’identité et les solidarités réunionnaises. À voir et à revoir …..