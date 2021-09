Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Exposition : « Arts de l’islam, un passé pour un présent »





Propos de l’Exposition – par Yannick Lintz



Il s’agit d’un projet d’éveil et d’ouverture sur la civilisation islamique à travers les arts et les objets. Il ne s’agit pas d’une exposition sur les religions ni sur la politique. Faire parler les œuvres plutôt que de construire des discours.



Poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’islam.

Islam, nos cultures en partage. Relier cette civilisation, son passé avec le présent, avec des artistes contemporains d’aujourd’hui.



Une ouverture aux dialogues des cultures par la connaissance et par la sensibilité.



Le dispositif de l’Exposition en résumé :



Le principe consiste en 18 expositions dans chacune des 18 villes sélectionnées avec 3 dispositifs :

- Une série de 10 œuvres d’art témoins de la diversité culturelle de l’art islamique et du monde islamique : la sélection des œuvres se fait dans les collections nationales et dans les collections des musées.



- Un film immersif et poétique « Traversée » de 4 à 5 minutes sur grand écran unique pour toutes les expositions montrant les monuments, les villes de l’art islamique comme un voyage dans le monde islamique.



- Un espace de « débat-discussion-échange » avec des places assises, permettant de voir, écouter, ressentir devant les œuvres et dans une même séquence laisser la place au débat.



- Présence d’une œuvre d’art contemporaine d’un artiste proposé par la ville d’accueil venant faire écho au présent : choix d’une œuvre du FRAC, de Myriam Omar Awadi « Chiromani, boule à facettes » pour La Réunion.

Qui sont les organisateurs ?



- Musée du Louvre : conception – commissariat général de l’Exposition – pilotage et coordination générale de l’Expo avec les territoires et musées



- Réunion des musées nationaux-Grand Palais : pilotage général, administratif et opérationnel de l’opération



- les 18 collectivités propriétaires des musées ou lieux culturels accueillant l’exposition, dont la majorité sont des villes : collaboration étroite pour accueillir l’exposition, mise aux normes des salles d’exposition, mise en œuvre d’une programmation culturelle associée à l’exposition (conférences, spectacles vivants, ateliers, ..)



- L’éducation Nationale et les rectorats de chaque académie : formation des enseignants, déploiement des projets pédagogiques, relais au sein des établissements d’enseignement



A qui s’adresse-t-on ?



Cette opération en 18 expositions dans 18 villes durant 4 mois se donne comme ambition de s’adresser à un large public et en particulier aux jeunes générations.



La cible privilégiée : les jeunes, notamment la tranche 15-25 ans.



Le projet vise à apporter un éclairage sur la grande diversité des territoires et des populations concernées par l’islam, sur l’histoire de ses relations avec l’Europe.



Ce projet sera pensé et conçu pour toucher les jeunes, les scolaires.



Une action forte de l’Education Nationale à travers un programme de formation nationale pour le personnel enseignant sera déployée, ainsi que la déclinaison dans les académies d’accueil des expositions.



Les 18 villes concernées :



Angoulême (musée du Papier), Blois (bibliothèque Abbé Grégoire), Clermont-Ferrand (musée d’art Roger Quilliot), Dijon (musée des beaux-arts), Figeac (musée Champollion-Les Ecritures du Monde), La Réunion/Saint-Louis (MADOI), Limoges (galerie des Hospices) , Mantes-la-jolie (musée de l’Hôtel Dieu), Marseille (bibliothèque de l’Alcazar), Nançy (galerie Poirel), Nantes( passage Sainte-Croix), Narbonne (palais de l’archevêché), Rennes (musée des beaux-arts), Rillieux la Pape (médiathèque municipale), Rouen( musée de la céramique), Saint-Denis (musée d’art et d’histoire Paul Eluard), Toulouse (musée Paul Dupuy), Tourcoing (maison Folie).



Dates de l’Exposition :

du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022





Dans la même rubrique : < > La Police Municipale à la rencontre des habitants de l’îlet des Orangers La décade de Boris GAMALEYA à l’honneur à Saint-Paul