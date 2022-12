A la Une . Exportation de zamal vers l'île sœur : Un policier de St-André condamné pour trafic de stupéfiants

Deux individus de 46 et 28 ans étaient jugés ce vendredi matin pour avoir exporté du zamal vers l'île sœur. C'est l'un d'eux, un policier, qui cultivait la marchandise à son domicile. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 17:05

"C'est un accident de vie, ne rajoutons pas du malheur en l'envoyant derrière les barreaux", plaide Me Marie Briot pour défendre les intérêts de Stéphane O., 46 ans, jugé pour trafic de stupéfiants ce vendredi matin. Car pour la robe noire, si son client est passé du côté obscur de la force tout en étant flic au commissariat de Saint-André, c'est à cause de la disparition subite de sa compagne il y a deux ans, le laissant seul pour élever leurs enfants.



Le quadragénaire se serait mis à fumer du cannabis et à en cultiver pour sa consommation personnelle. "Il en a ensuite vendu pour dépanner car il en avait trop", affirme le conseil, jusqu'à sa rencontre avec un certain David S., 28 ans. Même s'ils se rejettent mutuellement la faute, les deux hommes sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, entre autres, pour exportation de zamal vers l'île Maurice, les nuits du 13 au 14 août 2020 et du 14 au 15 octobre 2020 au départ de l'Anse des Cascades.

Depuis la visite surprise d'une patrouille de gendarmes accompagnée d'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, la vie de Stéphane O. a basculé. Ce 1er novembre 2020, les militaires ont mis la main sur 25 pieds de zamal et 3,5 kilos d'herbe. Pas de quoi s'alarmer selon son avocate, le trafic et la consommation étant monnaie courante dans le département.



"La loi est la même que ce soit du cannabis ou des drogues dures, la cocaïne, la chimique ou la MDMA", enchérit le conseil du second prévenu condamné la semaine dernière à 4 ans de prison pour des faits identiques. Des condamnations faisant écho à celles de 2018 et 2019.



David S. explique au tribunal que sa récente condamnation est en lien avec la poursuite d'aujourd'hui. "Je devais un sac de zamal, sinon j'aurais eu des représailles", détaille l'employé de chez Emmaüs vers qui les enquêteurs avaient pu remonter suite à leur découverte chez le policier avec il était en contact.



Lors de son audition, ce dernier avait reconnu quatre transactions avec son intermédiaire avant de se rétracter et de n'en avouer que deux. Des photos de zamal conditionné dans des sacs poubelle puis dans des sacs de voyage avaient été retrouvés dans son téléphone. Quant à David S., des numéros mauriciens étaient répertoriés sur une de ses cartes Sim ainsi que des échanges avec son policier fournisseur la veille et le lendemain de la nuit du 13 au 14 août. "Je faisais l'intermédiaire entre lui et les Mauriciens", confirme David S. à la barre du tribunal.



"On se demande comment avec son salaire d'environ 3000 euros mensuels, il a pu acquérir un appartement, trois véhicules et faire de réguliers dépôts d'espèces sur son compte bancaire qui affichait 50.000 euros lors de l'enquête", s'étonne la procureure de la République, fustigeant un trafic de proximité et d'exportation. Léa Filippi, qui ne croit pas à des gains obtenus en jouant au casino, propose au tribunal de condamner le policier par ailleurs révoqué et au chômage à 4 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire, et son intermédiaire à 3 ans ferme. Elle requiert l'incarcération pour les deux prévenus, 30.000 euros d'amende pour le premier et 5.000 pour son acolyte.



Le tribunal condamne Stéphane O. a 3 ans de prison dont 2 avec sursis, une peine qu'il pourra faire purger sous bracelet électronique et à laquelle s'ajoute une amende de 30.000 euros.



David S. est condamné à 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis probatoire, une obligation de soins, de travail et de rembourser les sommes dues au Trésor public. Il écope de 5/000 euros d'amende.



Toutes les espèces saisies en perquisition sont confisquées.