Exportation de végétaux: Les nouvelles modalités s'appliquent dès ce samedi

Les services de l'Etat font le point : C'est à partir de ce samedi que les nouvelles modalités d’export de végétaux s'appliquent . "En effet, la réglementation de l’Union européenne relative à la santé des végétaux qui permet de protéger le territoire européen (métropolitain et ultramarin) face à l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux évolue", indique la préfecture de La Réunion.Deux règlements européens induisent ainsi, pour La Réunion et les autres départements d’outre-mer, la nécessité de "renforcer la protection face au risque d’introduction d’organismes nuisibles ou de maladies végétales", et de "maintenir un niveau élevé de protection du territoire européen au regard du risque d’introduction de ravageurs inexistants en Europe continentale mais présents outre-mer (par exemple pour La Réunion : la mouche de fruits ou Bactrocera Dorsalis)".Les services de l'Etat font le point : > Pour les professionnels et les entreprises qui confectionnent des colis suite à une commande d’un particulier : Il sera possible d’exporter les végétaux après contrôle visuel effectué en interne à l’entreprise. Des contrôles complémentaires seront menés par l’administration selon les végétaux concernés.

> Pour les particuliers expédiant un colis qu’ils ont eux-mêmes confectionné : Les formalités seront effectuées par le prestataire qu’ils auront choisi (La Poste, Chronopost et autres colis express). Ces formalités ne seront pas nécessaires pour les colis contenant au maximum 5 kilogrammes de végétaux. Elles seront donc neutres pour les Réunionnais et les Réunionnaises.

> Pour les particuliers souhaitant voyager avec des végétaux dans leurs bagages :



Ces mesures, pour les professionnels comme pour les particuliers, ne concernent pas les fruits exemptés de contrôle (ananas, bananes, durian, dattes et noix de coco) et ceux interdits d'exportation par l'arrêté préfectoral 3766 du 12.12.2019 (mangues, poivrons et piments, combava et autres agrumes, etc.) dont la liste complète est disponible sur Les voyageurs souhaitant amener avec eux plus de 5 kg par passager de végétaux soumis aux contrôles dans leurs bagages (letchis, fruits de la passion ou orchidées par exemple) devront se présenter auprès des inspecteurs phytosanitaires présents dans l'aérogare passagers. Les inspecteurs procéderont à un examen des produits sur place et pourront délivrer les documents obligatoires pour le voyage.







