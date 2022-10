A la Une .. Expo et cours de peinture : "J’espère mettre de la couleur dans vos vies comme j’en ai dans mon cœur"

De la couleur et de l'émotion. C'est la recette magique des œuvres réalisées par Marie Pérez, dite Mabu. Une artiste dont le talent exprime toute la sensibilité. Par Marine Abat - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 10:52





Au programme, une expo qui se tiendra du 11 au 30 novembre au Vice-versa, à Saint-Gilles les Bains, mais aussi des cours de peinture pour enfants et adolescents dès le 26 octobre dans le même lieu.



"J’espère un jour vivre et ne plus survivre de ma passion et de mon art… J’espère décorer vos salons, vos chambres, vos couloirs… J’espère mettre de la couleur dans vos vies, et plein vos yeux, comme j’en ai plein mon cœur", confie la Saint-Pauloise. Et de souligner : "Je ne vis pas de mes peintures mais je vis d’elles car peindre est un vrai voyage".



"Les animaux me passionnent"



Sa passion pour l'art remonte à l'enfance. "Dès que j’ai compris que je pouvais dessiner avec mes doigts", explique-t-elle en riant. Marie Pérez a donc pris des cours dès le plus jeune âge puis s'est orientée, après le bac, vers une prépa artistique, avant de faire une licence en design automobile puis une licence en graphisme publicitaire.



"Je m’étais toujours dit que je ne pourrais jamais vivre de l’art car je ne sais pas 'me vendre', je ne sais pas communiquer sur moi… Et puis un jour, on saute le pas avec les encouragements", s'exclame la trentenaire dont le style dévoile toute la sensibilité.



Parmi ses œuvres, des portraits humains, mais aussi des boules de poils. Avec toujours cette même intensité dans le regard. "Les animaux me passionnent, c’est vrai que j’aime les peindre plus que tout…", avoue l'artiste au grand cœur, très investie dans la cause animale.

Infos expo Les Couleurs de Mabu

