Expo : La "Boutik Chinois" reste ouverte jusqu’au 31 décembre 2021

L’exposition « Boutik Chinois » présentée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021 se prolonge. Elle continuera d’accueillir à la Maison Foucque au 145, rue Jules Auber à Saint-Denis, le public jusqu’au 31 décembre 2021 . Ensuite, l’exposition se déplacera sur d’autres sites de La Réunion.



Les « Boutiks Chinois » s’inscrivent dans l’histoire mais aussi dans le paysage de l’île… l’exposition invite à un voyage dans le temps depuis l’arrivée des premières familles chinoises débarquées du navire Suffren à Saint-Paul en 1844, aux boutiques actuelles. Patrimoine matériel, patrimoine immatériel sont reliés à ce travail mené autour de la Boutik Chinois et expliqué aux visiteurs.



Une centaine de « boutik » est répertoriée et présentée dans le cadre de l’exposition. Mais l’inventaire se poursuit pour identifier, sur toute l’île les boutiks grâce à la contribution de volontaires qui viennent compléter et renseigner les fiches.



Compte tenu des conditions sanitaires actuelles - Réservation Obligatoire au 0262 92 47 41