Explosion inexpliquée sur le Dakar, un pilote gravement blessé

Deux jours avant le départ du Dakar en Arabie Saoudite, le 30 décembre dernier, alors qu'il se rendait aux vérifications techniques d'avant-course, le pilote français Philippe Boutron a été grièvement blessé dans l’explosion du véhicule assistance qu’il conduisait.



Rapatrié en France, il est hospitalisé depuis ce lundi à l’hôpital militaire de Percy, dans les Hauts-de-Seine. L’homme de 61 ans, président du club de football de l'US Orléans, est plongé dans un coma artificiel et risquerait l’amputation des deux jambes, selon Le Parisien.



"C'est un attentat, c'est clair"



“Il n’a pas été simplement blessé au mollet comme on l’a dit au début. Il a été gravement brûlé et déchiqueté au niveau des membres inférieurs”, ont indiqué ses proches.



Si les circonstances de l’accident restent floues, son équipe et ses proches privilégient la thèse de l'attentat. "C'est un attentat, c'est clair", a assuré l'attachée de presse Marie-France Estenave, sollicitée par France 3.



"L’hypothèse d'un acte criminel n'est pas écartée”, a également indiqué le ministère français des Affaires étrangères, appelant les ressortissants à la "vigilance maximale" après cette "explosion".



De son côté, le ministre de l’Intérieur saoudien a déclaré sur Twitter écarter tout "soupçon d'ordre criminel" .