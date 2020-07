A la Une . Explosion du nombre de cas de covid-19 ce dimanche : 11 nouveaux cas

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 11 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 5 juillet à 15h00, soit un total de 547 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Deux des nouveaux cas du jour sont des cas importés testés à leur arrivée à l’aéroport. Deux des nouveaux cas du jour sont des cas importés testés 7 jours après leur arrivée. Un cas est autochtone sans lien avec d’autres cas connus. Quatre cas sont des cas autochtones en lien avec un cas précédemment annoncé au sein d’une même famille. 2 cas sont en cours d’investigation.

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 16:09 | Lu 937 fois

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 5 juillet 2020



543 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :



Cas cumulés /Variation par rapport à J-1



Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 392 /+4

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 36 / 0

Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 76 /0

Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 75/+5

Nombre total de cas investigués 543/ +9



• Situation sanitaire :



Nombre de cas /Variation par rapport à J-1

Cas hospitalisés hors service de réanimation 18 / 0

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 11/ 0

Cas hospitalisés en service de réanimation 3 / 0

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 3 / 0





Nombre de cas /Variation par rapport à J-1

Décès de personnes atteintes du Covid-19 _ 2/0





• Contact-tracing : plus de 4 000 personnes appelées individuellement et suivies

Le « contact-tracing » est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de «sujets contacts» ou de «contacts»).



Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de :



• respecter un isolement strict (quatorzaine)

• surveiller quotidiennement leur état de santé

• appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement

• appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

• porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes



Le dispositif de contact-tracing repose désormais sur 3 niveaux différents et complémentaires, assurés par :

• le médecin traitant au premier niveau : identification de l’entourage familial le plus proche,

• l’Assurance maladie au second niveau : identification milieu professionnel, amical …

• l’ARS au troisième niveau : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster.





RECOMMANDATIONS A SUIVRE



• Se protéger avec les gestes barrières

• Si vous des difficultés respiratoires et signes d’étouffement : appeler le 15 sans délai

• Appeler immédiatement un médecin dès l’apparition des symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour vous faire prescrire un test virologique.