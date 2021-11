Explosion de cas Covid-19 à l'île Maurice : Pravind Jugnauth annonce un durcissement des restrictions sanitaires

Les mesures s’appliquent dès demain, 12 novembre, à 6 heures et resteront en vigueur jusqu’au 13 décembre à 6 heures.



Ainsi, les écoles resteront fermées. Les rassemblements ne pourront accueillir plus de 50 personnes.



Les crèches resteront ouvertes afin de permettre aux Mauriciens de travailler. Les complexes sportifs et gymnases n’admettront que les personnes doublement vaccinées ou alors qui ont obtenu la troisième dose.



Les parcours de santé et les jardins publics resteront ouverts.



Seuls les individus vaccinés pourront s’adonner aux sports individuels en plein air.



Les bars et les discothèques resteront fermés mais les restaurants pourront opérer avec un personnel vacciné.



Les activités socioculturelles seront interdites et les lieux de culte ne pourront accueillir plus de 10 personnes.



Les courses hippiques continuer à se tenir in camera avec seulement 100 personnes autorisées au Champ de Mars.



Les plages resteront ouvertes.