Explosion Paris: Une cagnotte en aide aux familles des pompiers décédés

Ce samedi matin a eu lieu une terrible explosion faisant une cinquantaine de blessés, dont une dizaine grièvement et quatre morts, dont deux sapeurs-pompiers.Ils avaient été dépêchés sur place pour intervenir sur une fuite de gaz dans le 9e arrondissement de Paris.Pour venir en soutien aux familles de ces deux soldats du feu, les Pompiers de Paris ont décidé de lancer une cagnotte Pour l'heure, plus de 78.000 euros ont déjà été récoltés.Les deux pompiers, le caporal-chef Simon Cartannaz et le sapeur de première classe Nathanaël Josselin, étaient respectivement âgés de 28 et 27 ans.Leur identité révélée, nous apprenons également que tous deux avaient été médaillés. Simon Cartannaz avait été décoré d'une médaille pour acte de courage et de dévouement en 2016.Quant à Nathanaël Josselin, papa d'un petit garçon de 3 ans, il avait été décoré de la médaille de la Sécurité intérieure, échelon bronze, en 2016.Dans cette explosion, une touriste espagnole a également perdu la vie. Une quatrième victime a dernièrement été retrouvée sous les décombres de la rue Trévise.