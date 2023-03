Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Explorer l’accompagnement de son enfant avec l’association Grandi Ansanm

L’association Grandi Ansanm propose aux parents une nouvelle série de 8 cercles de parents “Vivre et Grandir Ensemble ®” créés par Catherine DUMONTEIL KREMER, pionnière de la parentalité positive en France.

Une aventure au cœur de soi pour explorer l’accompagnement de son enfant.

Huit séances de 03h00 aux thèmes aussi variés que « l’écoute », « l’apprentissage », «le jeu», « les émotions et besoins», « la colère » etc.

Dans une ambiance chaleureuse, bienveillante, en toute sécurité et sans jugement, vous expérimenterez l’écoute, le soutien, le lien avec d’autres parents.

Les thèmes de ces séances ont été choisis avec attention afin de faire cheminer chaque parent vers sa propre solution par des activités ludiques et variées. Vous y trouverez de l’information, des astuces créatives, des ressources bienveillantes, une présence attentive pour vous soutenir dans l’accompagnement de votre enfant en restant à l’écoute de ses besoins et des vôtres.

Ces ateliers proposent des astuces concrètes aux parents qui se demandent comment réagir face aux défis éducatifs du quotidien et aux conflits qu’ils génèrent parfois. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres parents, d’échanger avec eux et de prendre du recul par rapport au quotidien.

Les séances s’adressent à tous les parents, parents de cœur ou beau-parents, grands-parents (quel que soit l’âge des enfants).

Les dates des 7 prochaines séances seront fixées avec le groupe (proposition initiale tous les jeudis matins), avec une flexibilité selon les possibilités de chacun.

Séance 1 : Apprendre l’écoute créative, être une source de soutien pour chaque membre de notre famille, accompagner les difficultés

Séance 2 : Les besoins physiologiques et le développement de l’enfant

Séance 3 : Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu pour développer le lien et apaiser les tensions

Séance 4 : Accompagner les pleurs et les colères, les mécanismes émotionnels

Séance 5 : Poser des limites respectueuses, s’affirmer, gérer les conflits

Séance 6 : Quand la colère nous emporte, accueillir nos propres émotions

Séance 7 : Comment les enfants apprennent, accompagner l’apprentissage

Séance 8 : Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants Première séance le jeudi 30 mars 2023 de 8h45 à 11h45 à la maison de la santé de la Saline les hauts.

Tarif symbolique selon quotient familial.

Nombre de places limitées. Inscription au 0693 86 68 75







