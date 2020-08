A la Une .. Explication de texte musclée entre le coach de la St-Pierroise et un supporter bavard

Un incident a mis aux prises le coach de la Saint-Pierroise avec un supporter qui a eu le tort de crier haut et fort dans les tribunes ce qu’il pensait de la prestation de son club de coeur. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 11:33 | Lu 2886 fois

La troisième mi-temps de l’opposition AF Saint Louis - JS Saint-Pierroise a été tumultueuse ce dimanche à Saint-Louis. L’entraîneur du club champion en titre est sorti de ses gonds en décochant un coup de poing à un supporter qui l’a chatouillé durant le match.



Sur la pelouse, le match s’est soldé par une défaite de la Saint-Pierroise. Le club champion en titre de la Régionale 1 de football enchaîne les contre-performances en ce début de saison. Le club sudiste y a même signé sa première défaite du championnat (2-1) sur la pelouse de l’AF Saint Louis.



Critiques en tribune, règlement de comptes déor !



C’est le supporter lui-même qui nous fait part de sa mésaventure qui s’est jouée après la rencontre. Il n’en revient toujours pas que le coach de son club favori ait mis à exécution sa promesse formulée au cours du match.



A la fin de la partie, alors qu'il vient de s'acheter une bière à côté du stade, le supporter voit arriver vers lui Christian Dafreville, coach de la Saint-Pierroise. Ce dernier décoche un coup de poing qui l’atteint au visage, cassant ses lunettes. Il se retrouve avec une contusion et un hématome sur le front qu’il a fait constater chez SOS Médecins ce dimanche soir mais qui ne lui a valu aucun jour d'ITT. Tant mieux, mais le supporter trop bavard en tribune déplore néanmoins le geste de l'entraîneur.



Durant le match, le supporter confirme qu'il n’est pas allé de main morte pour critiquer les résultats de son club favori. Il ne cache pas les propos qu’il a eus en tribune : "Ou la casse l’équipe depuis Epinal !", dit avoir scandé Axel depuis la tribune des supporters. "Mi va trouve a ou dehors", lui aurait alors promis le coach. Promesse malheureusement tenue après la rencontre sportive.



Axel Constant, 60 ans, "grand supporter de la JSSP" comme il se décrit lui-même puisqu'il a même suivi son club dans ses matches en métropole, promet de porter plainte contre Christian Dafreville dès ce lundi, certificat médical en poche.



Le président de la JSSP n'a pas souhaité faire de commentaires sur cet incident. Coach Daf' n'a pas encore répondu à notre sollicitation sur la version exposée par le supporter.



Les entraîneurs sous pression



Cet incident survenu hier rappelle que, même à La Réunion, le degré de pression des dirigeants et des entraîneurs reste élevé vis-à-vis des officiels. Il y a une semaine, un accrochage entre l'entraîneur du Tampon, Jean-Pierre Bade, et un arbitre avait eu lieu. Ce qui a incité la Ligue réunionnaise de football à rappeler aux clubs qu'ils devaient tenter de contenir leur colère vis-à-vis des arbitres. S'en est suivi un communiqué de la LRF le 14 août :