Expérimentation : nettoyage du Centre-ville le soir

Depuis le jeudi 26 août, une partie des agents du service Environnement débutent leur travail de nettoyage du Centre-ville de Saint-Leu en fin de journée.

Jusqu’à présent, les agents intervenaient très tôt le matin. Si cela permet entre autres, d’avoir des voies plutôt libres, la solution a aussi l’inconvénient d’engendrer des nuisances sonores pour les habitants dans le quartier.

C’est pourquoi la Ville a décidé de mener une expérimentation et de faire intervenir les équipes en fin de journée.

Fini ainsi le bruit des souffleurs tôt le matin, ils fonctionnent désormais la veille au soir à partir de 18h. Passé 20h, le nettoyage se poursuit avec les balais et pour ce qui concerne les travaux plus silencieux.

Le travail en horaire décalé permet également une optimisation du matériel, puisque les équipements peuvent être redéployés durant la journée, sur d’autres interventions.

L’expérimentation va se poursuivre sur plusieurs mois. Si elle est concluante, l’opération se pérennisera et pourrait même se développer dans d’autres quartiers de la commune.